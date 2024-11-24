Şenol Güneş'ten Öğretmenler Günü Kutlaması

Şenol Güneş, Öğretmenler Günü Mesajı Yayımladı

Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla anlamlı bir mesaj yayımladı. Güneş, mesajında öğretmenlerin toplumların gelişimindeki vazgeçilmez rolüne vurgu yaptı.

Atatürk'ü Andı

Mesajında, Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü saygıyla andığını belirten Güneş, tüm öğretmenlerin bu özel gününü en içten dilekleriyle kutladı.

Şenol Güneş, şu ifadeleri kullandı: “Çağdaş medeniyetler seviyesine ulaşma hedefimizi bizlere işaret eden Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, bilgi, emek ve özveriyle geleceğimizi şekillendiren tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü en içten dileklerimle kutluyorum.”

Sağlık ve Başarı Diledi

Güneş, geleceğin teminatı genç nesilleri yetiştiren öğretmenlere sağlık, mutluluk ve başarı dolu bir yaşam dileyerek, “Onların fedakarlıkları, ülkemizin yarınlarına duyduğumuz umudu her zaman diri tutmaktadır.” ifadelerini kullandı.

Teşekkür Mesajı

Güneş, Öğretmenler Günü dolayısıyla kendisini kutlayanlara da teşekkür ederek, “Bu anlamlı gün vesilesiyle şahsıma yönelik nazik temennilerini ileten, başta Başkanımız Sayın Ertuğrul Doğan olmak üzere futbolcularımız ve tüm taraftarlarımıza teşekkür ediyorum.” dedi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.