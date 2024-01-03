Sergen Yalçın'ın ilk antrenmanında söylediği sözler olay oldu

Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor'la sezon sonuna kadar sözleşme imzalayan ve teknik direktör olarak takımın başına geçen Sergen Yalçın, takımdaki ilk antrenmanına çıktı. Süper Lig'de çıktığı 17 maçtan 6 galibiyet, 6 beraberlik ile aldığı 5 mağlubiyetle 24 puan alan Antalyaspor’un yeni çalıştırıcısı olan Yalçın, antrenman öncesinde futbolcularla kısa bir görüşme yaptı.

ANTRENMANI BAŞKAN DA İZLEDİ





Basına açık olarak gerçekleştirilen antrenmanın ilk 15 dakikası koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. Antrenman taktik çalışmayla sona ererken, Kırmızı Beyazlıların yeni antrenörü Sergen Yalçın da oyuncularla bol bol sohbet etti. Bu arada antrenmana Antalyaspor kulübünün başkanı Sinan Boztepe ile birlikte basın sorumlusu Arkan Evren ve birkaç yönetici de katıldı.

O ANLAR GÜNDEM OLDU

İlk antrenmanda kaydedilen videoda Sergen Yalçın'ın oyunculara talimat veren sesi duyuluyor: "Sahada topun hızlı olması gerekiyor, bu siz değilsiniz"

Bu anlar kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu.