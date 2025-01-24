TOFAŞ, Süper Lig'in İkinci Devresine Galibiyetle Başlamak İstiyor

TOFAŞ, Zorlu İkinci Devreye Hazır!

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin ilk devresinde 9 maç üst üste kazanarak dikkatleri üzerine çeken TOFAŞ, puan cetvelinde ikinci sırada yer alıyor. Ligin ikinci yarısına Beşiktaş Fibabanka'yı mağlup ederek yapmayı hedefliyor.

Başantrenör Ene: "İyi Bir Başlangıç İstiyoruz"

TOFAŞ Başantrenörü Orhun Ene, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçen sezon yaşadıkları sakatlıkların takımlarını olumsuz etkilediğini belirtirken, bu sezon ise iyi bir süreç geçirdiklerini duyurdu. İkinci yarıda da takımlarının potansiyelini sergilemek için mücadele edeceklerini söyledi.

Ene, "Zor bir ilk yarı geçirdik; 12 galibiyet, mutluluk verici. fakat biz sağlıklı olduğumuzda iyi basketbol oynuyoruz." diyerek, takımın durumuna vurgu yaptı. Ayrıca, ligdeki diğer takımların sıralamada üst sıralara oynamak için çabalayacağına dikkat çekti.

Başarıdaki Temel Faktörler

Orhun Ene, TOFAŞ'ın bu başarısındaki en büyük etkenlerden birinin kaliteli ve tecrübeli Türk oyuncular olduğunu ifade etti. "Berk Uğurlu ve Yiğitcan Saybir gibi oyuncular bu başarılı kimyanın oluşmasında önemli rol oynadı" diyen Ene, yabancı oyuncuların da takım için katkı sağladığını belirtti.

Son dönemde sakat oyuncularının iyileşmesiyle antrenman yapma şanslarının arttığını kaydeden Ene, "Şimdi ligin kaliteli takımlarından biriyle oynayacağız. Zor bir maç bekliyoruz ve iyi bir başlangıç yapmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden TOFAŞ, ikinci devrenin ilk maçında Beşiktaş Fibabanka'yı mağlup ederek iyi gidişatını sürdürmek istiyor. TOFAŞ Başantrenörü Orhun Ene, AA muhabirine açıklama yaptı.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden TOFAŞ, ikinci devrenin ilk maçında Beşiktaş Fibabanka'yı mağlup ederek iyi gidişatını sürdürmek istiyor. TOFAŞ Başantrenörü Orhun Ene, AA muhabirine açıklama yaptı.