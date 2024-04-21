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Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası'nın Hollanda ayağında zafer kazandı

Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, TT Assen Pisti'nde düzenlenen yarışta birinci olarak büyük bir başarı elde etti.

Yayın Tarihi: 21.04.2024 17:42
Güncelleme Tarihi: 21.04.2024 17:42
Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası'nın Hollanda ayağında zafer kazandı

Hollanda'nın Assen şehrinde düzenlenen Dünya Superbike Şampiyonası'nın 2024 sezonunun üçüncü ayağında ikinci yarışta heyecan doruktaydı. Yarışta damalı bayrağı ilk gören isim ise Türk sporcusu Toprak Razgatlıoğlu oldu.

ROKiT BMW takımının başarılı sürücüsü Toprak Razgatlıoğlu, 21 tur üzerinden koşulan yarışta 9. cepten start aldıktan sonra rakiplerini geride bırakarak zafere ulaştı. TT Assen Pisti'nde kazandığı bu zaferle birlikte Toprak, Dünya Superbike Şampiyonası'ndaki iddiasını bir kez daha kanıtlamış oldu.

Yarışta ikinci sırayı Aruba.it takımından İspanyol Alvaro Bautista, üçüncü sırayı ise GYTR GRT Yamaha ekibinden Avustralyalı Remy Gardner aldı. Bu sonuçlarla birlikte Toprak Razgatlıoğlu genel klasmanda ikinci sıraya yükseldi ve toplamda 117 puana ulaştı.

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