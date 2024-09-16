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Trabzonspor'un Efsanevi Başkanı Mustafa Şamil Ekinci Hayatını Kaybetti

Trabzonspor'un efsane başkanı Mustafa Şamil Ekinci'nin vefatı, camiada derin bir üzüntü yarattı. Ekinci, kulübe önemli başarılar kazandırdı.

Yayın Tarihi: 16.09.2024 21:32
Güncelleme Tarihi: 16.09.2024 22:01
Trabzonspor'un Efsanevi Başkanı Mustafa Şamil Ekinci Hayatını Kaybetti

Trabzonspor'un Efsanevi Lideri Mustafa Şamil Ekinci Vefat Etti

Trabzonspor Kulübü, efsane başkanı Mustafa Şamil Ekinci'nin hayatını kaybettiğini duyurdu. Kulüp, Ekinci'nin yöneticilik ve başkanlık dönemlerinde Trabzonspor'un tam 17 kupa kazandığını belirtti.

Başarılarla Dolu Bir Dönem

Mustafa Şamil Ekinci, 5 yıl süren başkanlığı döneminde 4 lig şampiyonluğu, 2 Türkiye Kupası, 5 Cumhurbaşkanlığı Kupası ve 2 Başbakanlık Kupası kazandırdı. Bordo-mavili kulüp, Ekinci'nin hem spor camiasına hem de Trabzon şehrine büyük katkılarda bulunduğunu vurguladı.

Kırşehir doğumlu olan Ekinci, 83 yaşındayken hayatını kaybetti. Kulüp, Ekinci'nin ailesine ve sevenlerine başsağlığı diledi.

Trabzonspor'a Katkıları Unutulmayacak

Ekinci, 1970 yılında Trabzonspor yönetim kurulu üyeliğine getirilmiş ve 1975'te başkanlık koltuğuna oturmuştur. Başkanlığının ilk sezonunda, Trabzonspor'u tarihindeki ilk Anadolu şampiyonu yaparak İstanbul'un hakimiyetine son vermiştir.

Kendisi ayrıca 1983-1985 yılları arasında Divan Kurulu Başkanlığı görevini de yürütmüştür. Ekinci'nin kulüp için yaptığı onurlu katkılar, Trabzonspor'un 17 kupa kazanmasıyla taçlanmıştır. 2011 yılında açılan müzeye ise ismi verilmiştir. Bu durumu, "Hayatımın en büyük hediyesini aldım" şeklinde ifade etmiştir.

Mustafa Şamil Ekinci, Trabzon ve Trabzonspor'a olan bağlılığıyla hep hatırlanacak. Şehir ve kulüp için elini hiç çekinmeden taşın altına koymuştur.

Trabzonspor Kulübü, 5 sezon süren başkanlığı döneminde 4 lig şampiyonluğu, 2 Türkiye Kupası, 5...

Trabzonspor Kulübü, 5 sezon süren başkanlığı döneminde 4 lig şampiyonluğu, 2 Türkiye Kupası, 5 Cumhurbaşkanlığı Kupası ve 2 Başbakanlık Kupası kazandığı Mustafa Şamil Ekinci'nin hayatını kaybettiğini duyurdu. (arşiv)

Trabzonspor Kulübü, 5 sezon süren başkanlığı döneminde 4 lig şampiyonluğu, 2 Türkiye Kupası, 5...

Trabzonspor Kulübü, 5 sezon süren başkanlığı döneminde 4 lig şampiyonluğu, 2 Türkiye Kupası, 5 Cumhurbaşkanlığı Kupası ve 2 Başbakanlık Kupası kazandığı Mustafa Şamil Ekinci'nin hayatını kaybettiğini duyurdu. (arşiv)

Trabzonspor Kulübü, 5 sezon süren başkanlığı döneminde 4 lig şampiyonluğu, 2 Türkiye Kupası, 5...

Trabzonspor Kulübü, 5 sezon süren başkanlığı döneminde 4 lig şampiyonluğu, 2 Türkiye Kupası, 5 Cumhurbaşkanlığı Kupası ve 2 Başbakanlık Kupası kazandığı Mustafa Şamil Ekinci'nin hayatını kaybettiğini duyurdu. (arşiv)

Trabzonspor Kulübü, 5 sezon süren başkanlığı döneminde 4 lig şampiyonluğu, 2 Türkiye Kupası, 5...

Trabzonspor Kulübü, 5 sezon süren başkanlığı döneminde 4 lig şampiyonluğu, 2 Türkiye Kupası, 5 Cumhurbaşkanlığı Kupası ve 2 Başbakanlık Kupası kazandığı Mustafa Şamil Ekinci'nin hayatını kaybettiğini duyurdu. (arşiv)

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