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Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası Bilecik'te Başladı

Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası'nın açılış ayağı, Bilecik'te 200 katılımcının katılımıyla başladı.

Yayın Tarihi: 19.04.2025 15:23
Güncelleme Tarihi: 19.04.2025 15:23
Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası Bilecik'te Başladı

Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası'nın Açılışı Bilecik'te Gerçekleşti

Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası'nın sezonun ilk ayağı, Bilecik'te başladı. Bilecik Valiliği ve Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) iş birliğiyle düzenlenen bu heyecan dolu organizasyona, yurdun dört bir yanından 200 katılımcı katıldı.

Katılımcılar Bilecik'te Buluştu

Sabah saatlerinde Cumhuriyet Meydanı'nda buluşan katılımcılar, burada idari kayıt ve teknik kontrollerini yaptılar. Tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti. Ayrıca, akrobasi pilotu Birkan Polat, etkinlikte bir gösteri gerçekleştirdi.

Vali Aygöl'den Açıklamalar

Bilecik Valisi Şefik Aygöl, organizasyonun TMF öncülüğünde gerçekleştirildiğini belirtti. Aygöl, Bilecik'in ''ilklerin şehri'' olduğunu vurgulayarak, geçen yıl başladıkları bu sporu daha da geliştirme hedefinde olduklarını ifade etti:

"Bu şehir ilklerin şehriyse, öyle bir tesis yapalım ki o da ilklerden olsun. Türkiye'nin en uzun ve en zor parkurunu yaptık."

TMF Başkanı Vefa'nın İfadeleri

TMF Başkanı Mehmet Sadık Vefa, yeni sezonu Bilecik'te açmanın mutluluğunu dile getirdi. Spor turizminin önemine değinen Vefa, katılımcılara başarılar diledi ve Bilecik'in bu sporun gelişmesine önemli katkılarda bulunduğunu söyledi:

"Sayın Valimiz Şefik Aygöl, bu sporun gelişiminde çok büyük bir şans. Bu organizasyonu nasıl daha da geliştirebileceğimiz üzerine çalışmalar içindeyiz."

Yarışların Devamı

Konuşmaların ardından, katılımcılar Vali Aygöl'ün öncülüğünde Endurobil 365 Extrempark Bilecik'e hareket etti. Organizasyon, sıralama antrenmanları, yarışlar, parkur tanıtım turu ve jüri toplantısıyla devam edecek.

Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası'nda sezonun ilk ayağı, Bilecik'te başladı.

Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası'nda sezonun ilk ayağı, Bilecik'te başladı.

Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası'nda sezonun ilk ayağı, Bilecik'te başladı.

Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası'nda sezonun ilk ayağı, Bilecik'te başladı.

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