Türkiye'nin İlk Kadın Enduro Yarışçısı Burcu Özatamer: Hedef Dünya Şampiyonluğu

Burcu Özatamer'in Hedefleri

Türkiye’nin ilk kadın enduro yarışçısı Burcu Özatamer, 2025 Dünya Enduro Şampiyonası’nda kadınlar kategorisinde dereceler elde etmeyi planlıyor.

Kariyer Yolculuğu

Motosiklet tutkusuna genç yaşlarda başlayan Özatamer, 18 yaşında televizyon programlarında izlediği enduro yarışlarından etkilenerek bu spor dalına yöneldi. 2006’da kendi imkânlarıyla antrenmanlara başlayan sporcu, sadece beş yıl içinde birçok birincilik elde etti.

Erkeklerle Yarışmalara Katıldı

Başlangıçta kadınlar için ayrı bir kategori bulunmadığından, erkeklerle yarışan Özatamer, birçok erkeği geride bırakarak dikkat çekici başarılar elde etti. Antalya’da düzenlenen Dünya Hard Enduro Şampiyonası'nın Sea To Sky ayağında Türk kadınını başarıyla temsil eden Özatamer, bu yılki yarışlarda orman ve dağ etaplarına katılarak dereceler elde etmeye çalıştı.

Deneyim ve Başarılar

AA muhabirine açıklamalarda bulunan Burcu Özatamer, yaklaşık 30 yıldır motosiklet sürdüğünü ve 20 yıldır yarışlara katıldığını belirtti. Kariyerinde birçok başarıya imza attığını vurgulayan Özatamer, enduro sporunun fiziksel dayanıklılık ve teknik bilgi gerektirdiğini ifade etti.

Özatamer, “Motosikletinizi çok iyi tanımalı ve en zorlu koşullara karşı dayanıklı olmalısınız. Kadınlar için bu spora başlamak ilk bakışta zor gibi görünse de imkânsız değil. Ben başardım ve daha fazlasını başarabileceğimize inanıyorum.” dedi.

Kadınların Ilgisi

Yarış kariyerinde kadınları da bu spora teşvik eden Özatamer, “Birçok birinciliğim var. Önceleri erkeklerle yarıştım, şimdi ise kadın arkadaşlarım da bu branşa ilgi göstermeye başladı.” şeklinde konuştu.

2025 Dünya Şampiyonası Hazırlıkları

Özatamer, 2025 Dünya Enduro Şampiyonası için yoğun bir hazırlık sürecine girdiğinin altını çizerek, “Bu şampiyona, dünyanın en zorlu etaplarından oluşuyor. Hem fiziksel hem de motorunuzu en iyi şekilde hazırlamak zorunluluğunuz var. Zorluklarla dolu olmasına karşın kendime güveniyorum. Hedefim, bu şampiyonada ilk üçe girmek.” dedi.

Bu süreçte kendisine destek olan Altunay Savunma şirketine teşekkür eden Özatamer, “Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Altunay, benim için çok değerli olan desteklerini esirgemedi ve gelecekteki yarışlarda da destek verecekler.” ifadelerine yer verdi.

Türkiye'nin ilk kadın enduro yarışçısı Burcu Özatamer, 2025 Dünya Enduro Şampiyonası'nda kadınlar kategorisinde derece almayı hedefliyor. Özatamer, katıldığı Sea To Sky yarışında AA muhabirine açıklamada bulundu.

Türkiye'nin ilk kadın enduro yarışçısı Burcu Özatamer, 2025 Dünya Enduro Şampiyonası'nda kadınlar kategorisinde derece almayı hedefliyor. Özatamer, katıldığı Sea To Sky yarışında AA muhabirine açıklamada bulundu.