Yetkili isimden resmi açıklama geldi: 2026 UEFA Avrupa Ligi ve 2027 Konferans Ligi finalleri İstanbul’da

UEFA İcra Kurulu Üyesi Servet Yardımcı tarafından yapılan duyuruya göre, 2026 yılı UEFA Avrupa Ligi ve 2027 yılı UEFA Konferans Ligi finalleri İstanbul’da gerçekleştirilecek.

Konuyla ilgili olarak Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), finallerin Beşiktaş, Fenerbahçe ya da Galatasaray’ın statlarından birinde yapılması için başvuruda bulunduklarını belirtmişti. 2026 yılı UEFA Avrupa Ligi finalinin oynanması için Beşiktaş'a ait Tüpraş Stadı'nın kararlaştırılmış olduğu ifade edildi.





Alınan bu kararla birlikte Tüpraş Stadı, ikinci kez UEFA finali organizasyonuna ev sahipliği yapmış olacak. Bu statta, 2019 yılında Liverpool ile Chelsea’nin karşı karşıya geldiği UEFA Süper Kupa final maçı oynanmıştı. Stadın o dönemki adı ise Vodafone Park olarak biliniyordu.

2027 Konferans Ligi finali için hangi stadın tercih edileceği ise daha sonra belli olacak.