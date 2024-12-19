Yiğit Yalçın Çıtak, Portekiz'de Bronz Madalya Kazandı

Yiğit Yalçın Çıtak'ın Başarısı

Milli yelkenci Yiğit Yalçın Çıtak, Portekiz'de düzenlenen 7. Portugal Grand Prix'inde ILCA 7 kategorisinde 3. olarak önemli bir başarıya imza attı.

Yarışmanın Detayları

Türkiye Yelken Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, Algarve kentindeki Loule belediyesinde, sahil beldesi Vilamoura'da gerçekleştirilen yarışmalarda, milli sporcu Yiğit Yalçın Çıtak (Fenerbahçe Spor Kulübü Doğuş Yelken Şubesi), 25 ülkeden 109 sporcu arasında bronz madalya kazanmayı başardı.

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ILCA 7 kategorisinde yarışan diğer milli sporcu Berkay Abay (Fenerbahçe Spor Kulübü Doğuş Yelken Şubesi) ise bu organizasyonu 16. sırada tamamladı.