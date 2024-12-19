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Yiğit Yalçın Çıtak, Portekiz'de Bronz Madalya Kazandı

Milli yelkenci Yiğit Yalçın Çıtak, Portekiz'deki Portugal Grand Prix'sinde ILCA 7 kategorisinde 3. olarak başarılı bir performans sergiledi.

Yayın Tarihi: 19.12.2024 16:36
Güncelleme Tarihi: 19.12.2024 16:36
Yiğit Yalçın Çıtak, Portekiz'de Bronz Madalya Kazandı

Yiğit Yalçın Çıtak'ın Başarısı

Milli yelkenci Yiğit Yalçın Çıtak, Portekiz'de düzenlenen 7. Portugal Grand Prix'inde ILCA 7 kategorisinde 3. olarak önemli bir başarıya imza attı.

Yarışmanın Detayları

Türkiye Yelken Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, Algarve kentindeki Loule belediyesinde, sahil beldesi Vilamoura'da gerçekleştirilen yarışmalarda, milli sporcu Yiğit Yalçın Çıtak (Fenerbahçe Spor Kulübü Doğuş Yelken Şubesi), 25 ülkeden 109 sporcu arasında bronz madalya kazanmayı başardı.

Daha Fazla Başarı

ILCA 7 kategorisinde yarışan diğer milli sporcu Berkay Abay (Fenerbahçe Spor Kulübü Doğuş Yelken Şubesi) ise bu organizasyonu 16. sırada tamamladı.

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