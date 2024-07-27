23. Ulusal Göle Kültür ve Kaşar Festivali Coşkuyla Başladı

23. Ulusal Göle Kültür ve Kaşar Festivali Başladı

Ardahan'ın Güzel ilçesi Göle, bu yıl 23. kez kapılarını açarak, kaşarın tanıtımını yapmak amacıyla düzenlenen Ulusal Göle Kültür ve Kaşar Festivali ile ziyaretçilerini ağırlıyor. Festival, Göle Festival Alanı'nda çeşitli etkinliklerle başladı.

Katılım Yoğundu

Festival, Ardahanlıların yanı sıra İstanbul gibi birçok ilden gelen misafirlerin katılımıyla kutlanıyor. Etkinlik, yerel halk oyunları topluluklarının gösterileri ile renklendi. Aynı zamanda, cirit takımları da gösteri yaptı ve halk ozanları duygu dolu söyleşileriyle festivale eşlik etti.

Vali Vekili'nin Açılış Konuşması

Festival açılışında konuşan Ardahan Vali Vekili Mustafa Berat Kasımoğlu, bölgenin hayvancılıktaki potansiyeline dikkat çekti. Kasımoğlu, "Her bölgenin kendine özgü tatları ve güzellikleri var. Göle, bu bağlamda önemli bir zenginliği içinde barındırıyor. Bunları birlikte tanıtmalıyız." dedi.

Belediye Başkanı Budak'ın Vizyonu

Gökhan Budak, Göle Belediye Başkanı, kaşar peynirinin kendileri için büyük bir değer olduğunu ifade ederek, "Bu festivaller sayesinde gurbetçilerimizle bir araya gelerek kültürel bağlarımızı güçlendiriyoruz." şeklinde konuştu. Ayrıca, Budak, ilçenin kalkınması için devam eden projelerinin hem kendilerine hem de bölgeye kattığı mutluluğu dile getirdi.

İki Gün Sürecek Etkinlikler

İki gün sürecek olan festivalde, stantlar ziyaretçilere açıldı. Katılımcılar, yerel lezzetlerin tadına bakma ve sanatçıların gösterilerine tanıklık etme fırsatı bulacaklar.

Ardahan'ın Göle ilçesinde üretilen kaşarın tanıtılması ve tanınırlığının artırılması amacıyla düzenlenen "23. Ulusal Göle Kültür ve Kaşar Festivali" başladı. Göle Festival Alanı'nda düzenlenen etkinliğe, Ardahanlıların yanı sıra başta İstanbul olmak üzere başka illerden gelen çok sayıda kişi katıldı.

Ardahan'ın Göle ilçesinde üretilen kaşarın tanıtılması ve tanınırlığının artırılması amacıyla düzenlenen "23. Ulusal Göle Kültür ve Kaşar Festivali" başladı. Göle Festival Alanı'nda düzenlenen etkinliğe, Ardahanlıların yanı sıra başta İstanbul olmak üzere başka illerden gelen çok sayıda kişi katıldı.

Ardahan'ın Göle ilçesinde üretilen kaşarın tanıtılması ve tanınırlığının artırılması amacıyla düzenlenen "23. Ulusal Göle Kültür ve Kaşar Festivali" başladı. Göle Festival Alanı'nda düzenlenen etkinliğe, Ardahanlıların yanı sıra başta İstanbul olmak üzere başka illerden gelen çok sayıda kişi katıldı.

Ardahan'ın Göle ilçesinde üretilen kaşarın tanıtılması ve tanınırlığının artırılması amacıyla düzenlenen "23. Ulusal Göle Kültür ve Kaşar Festivali" başladı. Göle Festival Alanı'nda düzenlenen etkinliğe, Ardahanlıların yanı sıra başta İstanbul olmak üzere başka illerden gelen çok sayıda kişi katıldı.

Ardahan'ın Göle ilçesinde üretilen kaşarın tanıtılması ve tanınırlığının artırılması amacıyla düzenlenen "23. Ulusal Göle Kültür ve Kaşar Festivali" başladı. Göle Festival Alanı'nda düzenlenen etkinliğe, Ardahanlıların yanı sıra başta İstanbul olmak üzere başka illerden gelen çok sayıda kişi katıldı.

Ardahan'ın Göle ilçesinde üretilen kaşarın tanıtılması ve tanınırlığının artırılması amacıyla düzenlenen "23. Ulusal Göle Kültür ve Kaşar Festivali" başladı. Göle Festival Alanı'nda düzenlenen etkinliğe, Ardahanlıların yanı sıra başta İstanbul olmak üzere başka illerden gelen çok sayıda kişi katıldı.

Ardahan'ın Göle ilçesinde üretilen kaşarın tanıtılması ve tanınırlığının artırılması amacıyla düzenlenen "23. Ulusal Göle Kültür ve Kaşar Festivali" başladı. Göle Festival Alanı'nda düzenlenen etkinliğe, Ardahanlıların yanı sıra başta İstanbul olmak üzere başka illerden gelen çok sayıda kişi katıldı.

Ardahan'ın Göle ilçesinde üretilen kaşarın tanıtılması ve tanınırlığının artırılması amacıyla düzenlenen "23. Ulusal Göle Kültür ve Kaşar Festivali" başladı. Göle Festival Alanı'nda düzenlenen etkinliğe, Ardahanlıların yanı sıra başta İstanbul olmak üzere başka illerden gelen çok sayıda kişi katıldı.

Ardahan'ın Göle ilçesinde üretilen kaşarın tanıtılması ve tanınırlığının artırılması amacıyla düzenlenen "23. Ulusal Göle Kültür ve Kaşar Festivali" başladı. Göle Festival Alanı'nda düzenlenen etkinliğe, Ardahanlıların yanı sıra başta İstanbul olmak üzere başka illerden gelen çok sayıda kişi katıldı.

Ardahan'ın Göle ilçesinde üretilen kaşarın tanıtılması ve tanınırlığının artırılması amacıyla düzenlenen "23. Ulusal Göle Kültür ve Kaşar Festivali" başladı. Göle Festival Alanı'nda düzenlenen etkinliğe, Ardahanlıların yanı sıra başta İstanbul olmak üzere başka illerden gelen çok sayıda kişi katıldı.

Ardahan'ın Göle ilçesinde üretilen kaşarın tanıtılması ve tanınırlığının artırılması amacıyla düzenlenen "23. Ulusal Göle Kültür ve Kaşar Festivali" başladı. Göle Festival Alanı'nda düzenlenen etkinliğe, Ardahanlıların yanı sıra başta İstanbul olmak üzere başka illerden gelen çok sayıda kişi katıldı.

Ardahan'ın Göle ilçesinde üretilen kaşarın tanıtılması ve tanınırlığının artırılması amacıyla düzenlenen "23. Ulusal Göle Kültür ve Kaşar Festivali" başladı. Göle Festival Alanı'nda düzenlenen etkinliğe, Ardahanlıların yanı sıra başta İstanbul olmak üzere başka illerden gelen çok sayıda kişi katıldı.

Ardahan'ın Göle ilçesinde üretilen kaşarın tanıtılması ve tanınırlığının artırılması amacıyla düzenlenen "23. Ulusal Göle Kültür ve Kaşar Festivali" başladı. Göle Festival Alanı'nda düzenlenen etkinliğe, Ardahanlıların yanı sıra başta İstanbul olmak üzere başka illerden gelen çok sayıda kişi katıldı.