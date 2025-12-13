DOLAR
Ankara Toplu Taşıma Fiyatları 2025: Tam ve Öğrenci Bilete %35 Zam

Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclisi kararıyla toplu taşımaya yüzde 35 zam yapıldı; tam bilet 35 TL, öğrenci 17 TL, öğrenci aylık abonman 472 TL oldu.

Yayın Tarihi: 13.12.2025 01:03
Güncelleme Tarihi: 13.12.2025 01:03
Ankara Toplu Taşıma Fiyatları 2025: Tam ve Öğrenci Bilete %35 Zam

Ankara'da Toplu Taşıma Fiyatlarına %35 Zam

Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nden geçen son dakika kararıyla başkentte toplu ulaşıma %35 oranında zam yapıldı. Sabah saatlerinde işe ve okula giden vatandaşlar, AnkaraKart bakiyelerini güncel tarifeye göre ayarlamak zorunda kalacak.

2025 Güncel Toplu Taşıma Tarifesi

Yeni zamlı ücretler:

Tam Bilet: Eski 26 TL → Yeni 35 TL

Öğrenci Bileti (İndirimli): Eski 13 TL → Yeni 17 TL

Tam Aktarma Ücreti: 17 TL

Öğrenci Aktarma Ücreti: 10 TL

Öğrenci Abonman (Aylık): Eski 350 TL → Yeni 472 TL

Hangi Hatlar Kapsanıyor?

Alınan karar doğrultusunda zamlı tarife; EGO otobüsleri, Metro, Ankaray, Başkentray, Özel Halk Otobüsleri (ÖHO) ve Özel Toplu Taşıma Araçları (ÖTA) dahil olmak üzere şehir içi ulaşımın tamamında uygulanacak.

Öğrenci Abonman ve Aktarma Düzenlemesi

Başkentte okuyan on binlerce öğrenciyi ilgilendiren Aylık Öğrenci Abonman ücreti 350 TL'den 472 TL'ye yükseldi. Ayrıca aktarma ücretleri de güncellendi; tam kart kullananlar aktarma için 17 TL, öğrenciler ise 10 TL ödeyecek.

65 Yaş Üstü Ücretsiz Ulaşım

Yapılan açıklamaya göre, 65 yaş üstü vatandaşların ücretsiz ulaşım hakkı mevcut haliyle devam edecek ve herhangi bir kısıtlama uygulanmayacak.

Başkentray ve Ankaray Fiyat Eşitlemesi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından işletilen Başkentray ile belediye iştiraki Ankaray hatlarında da bilet ücretleri otobüslerle eşitlenerek güncellendi. Buna göre Başkentray Sincan-Kayaş hattında tam bilet 35 TL, indirimli kart sahipleri ise 17 TL ödeyecek. Yeni tarife tüm validatörlerde güncellenerek yürürlüğe girdi.

Ankara Toplu Taşıma Fiyatları 2025: Tam ve Öğrenci Bilete %35 Zam

