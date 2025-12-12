DOLAR
İstanbul'a Kar Ne Zaman Yağacak? Yılbaşında Kar Beklentisi ve Resmi Açıklama

Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanı Ergün Cebeci, İstanbul'da kar yağışının en muhtemel döneminin Ocak başı ile Şubat ortası olduğunu açıkladı. Yılbaşında yoğun kar beklenmiyor.

Yayın Tarihi: 12.12.2025 13:13
Güncelleme Tarihi: 12.12.2025 13:13
İstanbul'a Kar Ne Zaman Yağacak? Resmi Takvim Netleşti

Aralık ayının ortasına yaklaşılırken megakentte hissedilen soğuklar ve azalan sıcaklıklar, milyonlarca İstanbullunun aklındaki temel soruyu yeniden gündeme getirdi: "İstanbul'a ilk kar ne zaman düşecek?"

Resmi Açıklama: Kar İçin En Muhtemel Dönem

Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi tarafından yapılan son değerlendirmede, Aralık ayı boyunca yağışların mevsim normallerinde seyredeceği; ancak etkili kar yağışının Aralık içinde görülmesinin beklenmediği vurgulandı. Daire Başkanı Ergün Cebeci ise kar yağışı için en etkili takvimin Ocak ayı başı ile Şubat ortası arasındaki dönem olduğunu ifade etti.

Cebeci, sıcaklıkların Aralık ayının son haftasında kısmen düşeceğini ancak kar beklentisinin asıl olarak Ocak-Şubat döneminde yoğunlaştığını belirtti.

Yılbaşında Kar Olacak mı?

Yılbaşı gecesiyle ilgili soruya ilişkin Meteorolojik modeller, Aralık son haftasında sıcaklıklarda belirgin bir düşüş öngörse de şu anki verilere göre yılbaşı gecesi için yoğun bir kar yağışı beklenmiyor. Buna karşın atmosferik değişimlerin sürprizlere açık olduğu ve soğuk hava dalgasının zaman zaman karla karışık yağmura dönüşebileceği kaydedildi.

İstanbul Haftalık Hava Durumu

Kar beklentisi Ocak ayına kadar sınırlı kalırken, önümüzdeki hafta sonu için tahmin edilen sıcaklıklar şu şekilde:

Cuma: Parçalı Bulutlu, en düşük 6°C, en yüksek 13°C.

Cumartesi: Parçalı Bulutlu, en düşük 6°C, en yüksek 14°C.

Pazar: Parçalı Bulutlu, en düşük 7°C, en yüksek 13°C.

Özetle, yetkili kurumların değerlendirmelerine göre İstanbul'da ilk ciddi kar yağışının takvimi Ocak başı ile Şubat ortası olarak öne çıkıyor; yılbaşı gecesi içinse mevcut veriler yoğun kar sinyali vermiyor.

