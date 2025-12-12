DOLAR
TOKİ Taksitleri Ne Zaman Başlıyor? 500 Bin Sosyal Konut Ödeme Planı

TOKİ 500 bin sosyal konutunda taksitler, konut teslimi beklenmeden; sözleşme imzasını izleyen aydan itibaren başlıyor. Peşinat %10, vade 240 ay.

Yayın Tarihi: 12.12.2025 13:16
Güncelleme Tarihi: 12.12.2025 13:16
TOKİ Taksitleri Ne Zaman Başlıyor? 500 Bin Sosyal Konut Ödeme Planı

TOKİ'de Taksitler Ne Zaman Başlıyor?

Yüzyılın Konut Projesi kapsamındaki TOKİ 500 bin sosyal konut projesinde ödeme takvimi netleşti. Hak sahiplerinin en çok merak ettiği soru: taksitler inşaat bitimini bekleyecek mi? Resmi uygulamaya göre taksit ödemeleri, konut teslimini beklemeden sözleşme imzasını izleyen ay itibarıyla başlıyor.

Başvurular İçin Son Tarihler

Projeye başvurular sürüyor; e-Devlet üzerinden yapılan başvurular 18 Aralık, banka şubeleri aracılığıyla yapılan işlemler ise 19 Aralık tarihinde sona erecek. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından yürütülen projede, kuradan sonra hak sahipleriyle sözleşme imzalanacak ve ödemeler bu tarihten sonraki aydan itibaren başlayacak.

Ödeme Başlangıcı ve Vade Şartları

Hak sahipleri konutları %10 peşinat ödeyerek, 240 ay (20 yıl) vade seçeneğiyle satın alabilecek. Bu nedenle konutların inşaatı devam ederken de taksit ödemeleri yapılacak.

TOKİ Konut Fiyatları ve Aylık Taksitler

Projede konut fiyatlandırması İstanbul ve Anadolu illeri olarak iki kategoriye ayrılıyor. Seçenekler arasında 55 m² (1+1), 65 m² (2+1) ve 80 m² (2+1) da bulunuyor. Fiyat ve ödeme planı şu şekilde:

Anadolu İlleri İçin Ödeme Planı:

55 m² (1+1): 1.8 Milyon TL fiyat, 180 bin TL peşinat, 6.750 TL taksit.

65 m² (2+1): 2.2 Milyon TL fiyat, 220 bin TL peşinat, 8.250 TL taksit.

80 m² (2+1): 2.65 Milyon TL fiyat, 265 bin TL peşinat, 9.938 TL taksit.

İstanbul İçin Ödeme Planı:

55 m² (1+1): 1.95 Milyon TL fiyat, 195 bin TL peşinat, 7.313 TL taksit.

65 m² (2+1): 2.45 Milyon TL fiyat, 245 bin TL peşinat, 9.188 TL taksit.

80 m² (2+1): 2.95 Milyon TL fiyat, 295 bin TL peşinat, 11.063 TL taksit.

Taksitler Sabit mi? Artış Düzeni

TOKİ taksitleri sabit kalmamakta; ödemeler memur maaş artış oranına endeksli olarak güncelleniyor. Hak sahiplerinin kalan borç bakiyesi ve aylık taksitleri, her yılın Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda iki kez artırılacaktır.

Başvuru Şartları

Projeye başvurmak isteyenler için temel şartlar şunlardır:

- T.C. vatandaşı olmak ve 18 yaşını doldurmuş olmak.

- En az 10 yıldır Türk vatandaşı olmak.

- Kendisi, eşi ve velayeti altındaki çocukları üzerine tapuda kayıtlı bağımsız bir konutun bulunmaması.

- Gelir Şartı: Hane halkı aylık net gelirinin İstanbul için en fazla 145.000 TL, diğer iller için ise en fazla 127.000 TL olması.

- İkamet Şartı: Başvuru yapılacak ilde en az 1 yıldır ikamet ediyor olmak (emekliler ve deprem bölgesi için nüfusa kayıtlı olmak yeterli olabilmektedir).

Not: Şehit aileleri, terör, harp ve vazife malulleri bazı gelir ve diğer şartlardan muaf tutuluyor.

Özetle, TOKİ 500 bin sosyal konut projesinde hak sahipleri konut teslimini beklemeden, sözleşme imzasını takip eden aydan itibaren taksit ödemelerine başlayacak; ödeme planı ve taksit artışları ise yukarıdaki koşullara göre uygulanacaktır.

