Bist 100
10.165,52 1%
DOLAR
32,29 -0,11%
EURO
35,06 0,75%
ALTIN
2.411,77 0,7%

En az ilkokul mezunları alınacak! Belediyeye büro personeli alımı duyuruldu

Keskin Belediyesi'nin toplam 20 kişiyi istihdam edeceği duyuruldu. Boş kadrolara 5 memur ve 15 fiziki işçi atanacak.

Yayın Tarihi: 12.06.2024 18:29
Güncelleme Tarihi: 12.06.2024 18:29
En az ilkokul mezunları alınacak! Belediyeye büro personeli alımı duyuruldu

Keskin Belediyesi tarafından yayımlanan alım ilanında 5'i memur, 15'i de beden işçisi olmak kaydıyla toplam 20 kişi alınacak. Başvuru süresi 7 Haziran 2024'te başlıyor ve 10 Haziran 2024'e kadar da devem ettirilecek.

Aranan Nitelikler

Ofis çalışanı pozisyonu en az yüksek öğrenim gerektiriyorsa beden işçisi pozisyona yönelik eğitim düzeyi en az ilkokul mezuniyeti olması gerekmektedir. Her iki pozisyonda adayların TC vatandaşı olmaları, Merkez Bölgede ikamet etmeleri, sabıka kaydının bulunmaması ve görevlerini yapmalarına engel olacak sağlık sorunlarının bulunmaması gerekiyor. Ayrıca Türk Ceza Kanunu 53. maddesinde tanımlanan suçlardan hüküm almamış olması da aranan şartların arasında yer almaktadır.

Başvuru Süreci

En az ilkokul mezunları alınacak! Belediyeye büro personeli alımı duyuruldu

Başvuruların 7-10 Haziran 2024 tarihlerinin arasında saat 10:00 - 16:00 arasında elektronik ortamda e-posta adresine veya belediyedeki şahsen yapılabilecek. Başvuru yapacak adayların fotoğraflı CV ve gerekli belgeleri başvuruyla birlikte göndermeleri gerekmektedir.

Gerekli Evraklar

Başvuru Formu

Nüfus Cüzdanı veya Kimlik Kartı Fotokopisi

Nüfus Kayıt Örneği

2 adet Pasaport Boyutunda Fotoğraf

Alınabilecek Diploma veya Derece Belgesi veya Barkodlu Diploma

Son başvuru tarihi: 10 Haziran 2024

Başvurmak isteyen adayların son başvuru tarihinden önce başvurularını tamamlamaları ve aynı zamanda da gereken belgeleri eksiksiz bir şekilde teslim etmeleri önemlidir..

İLGİLİ HABERLER

Gram altında ibre tersine döndü! Düşüş sonrası 4000 bin TL'ye ok gibi fırlayacak

Garanti Bankası müşterileri dikkat! Bunu yapanlara 25.000 TL ödeme kesinleşti

Ziraat Bankası az önce SMS gönderdi! Kefilsiz belgesiz 200.000 TL nakit destek kapağı açılıd

Sabah 09.00’da onay geldi! Asgari ücret 28.000 TL oldu

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Çeyiz hazırlayanlar akın edecek! BİM'de teklisi değil 6'lısı 79 TL
2
Migros indirimin kralını yaptı! Bu fiyatlar sadece 3 gün geçerli olacak
3
Tarım Kredi market kırmızı et fiyatlarını değiştirdi! Kıyma, kuşbaşı bu fiyata raflarda
4
Adalet Bakanlığı 35 bin TL maaşlı personel alımını duyurdu! 81 ilde başvurular açılıyor
5
Honda Civic için ÖTV kaldırıldı! İkinci el parasına peynir ekmek gibi kapışılacak
6
18-50 yaş arası iş arayanlara müjde! Belediyelere yüksek maaşla personel alımı yapılacak
7
Orman Genel Müdürlüğü personel alımı! KPSS şartı yok, kurayla alınacak

EYT'siz emeklilik yolu açıdı! 2008 sonrası işe girenlere piyango çıktı

Garanti Bankası bu şartı sağlayana arifeye kadar 4 bin lira ödeyecek

En az ilkokul mezunları alınacak! Belediyeye büro personeli alımı duyuruldu

ATM'lerde yeni dönem resmen başladı! O bankamatiklerden para çekenler dikkat

Acil nakit ihtiyaçlarına 50.000 TL şipşak kredi! Koşulsuz şartsız her başvuruya veriliyor

TEB’den rekor faiz! Hesaba adeta para akıyor

Garanti Bankası müşterileri dikkat! Bunu yapanlara 25.000 TL ödeme kesinleşti

Gram altında ibre tersine döndü! Düşüş sonrası 4000 bin TL'ye ok gibi fırlayacak

Ziraat Bankası az önce SMS gönderdi! Kefilsiz belgesiz 200.000 TL nakit destek kapağı açılıd

Cebinde bankamatik kartı olanlar başvurabilir! 100.000 TL nakit koşulsuz şartsız verilecek

Sabah 09.00’da onay geldi! Asgari ücret 28.000 TL oldu

Milyonlarca emekliye bayram şekeri! Bir maaş ikramiye onayı az önce çıktı