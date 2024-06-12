En az ilkokul mezunları alınacak! Belediyeye büro personeli alımı duyuruldu

Keskin Belediyesi tarafından yayımlanan alım ilanında 5'i memur, 15'i de beden işçisi olmak kaydıyla toplam 20 kişi alınacak. Başvuru süresi 7 Haziran 2024'te başlıyor ve 10 Haziran 2024'e kadar da devem ettirilecek.

Aranan Nitelikler

Ofis çalışanı pozisyonu en az yüksek öğrenim gerektiriyorsa beden işçisi pozisyona yönelik eğitim düzeyi en az ilkokul mezuniyeti olması gerekmektedir. Her iki pozisyonda adayların TC vatandaşı olmaları, Merkez Bölgede ikamet etmeleri, sabıka kaydının bulunmaması ve görevlerini yapmalarına engel olacak sağlık sorunlarının bulunmaması gerekiyor. Ayrıca Türk Ceza Kanunu 53. maddesinde tanımlanan suçlardan hüküm almamış olması da aranan şartların arasında yer almaktadır.

Başvuru Süreci





Başvuruların 7-10 Haziran 2024 tarihlerinin arasında saat 10:00 - 16:00 arasında elektronik ortamda e-posta adresine veya belediyedeki şahsen yapılabilecek. Başvuru yapacak adayların fotoğraflı CV ve gerekli belgeleri başvuruyla birlikte göndermeleri gerekmektedir.

Gerekli Evraklar

Başvuru Formu

Nüfus Cüzdanı veya Kimlik Kartı Fotokopisi

Nüfus Kayıt Örneği

2 adet Pasaport Boyutunda Fotoğraf

Alınabilecek Diploma veya Derece Belgesi veya Barkodlu Diploma

Son başvuru tarihi: 10 Haziran 2024

Başvurmak isteyen adayların son başvuru tarihinden önce başvurularını tamamlamaları ve aynı zamanda da gereken belgeleri eksiksiz bir şekilde teslim etmeleri önemlidir..