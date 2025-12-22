DOLAR
Handüzü Yaylası'nda Deniz Manzaralı Kar Keyfi: Yeni Kayak Pistiyle Rize'de Kış Turizmi Canlanıyor

Handüzü Yaylası, yeni kayak pisti, kristal kar kalitesi ve deniz manzarasıyla Rize'de kış sporları ve eğlencenin yeni adresi oldu.

Yayın Tarihi: 22.12.2025 09:14
Güncelleme Tarihi: 22.12.2025 09:23
Handüzü Yaylası'nda Deniz Manzaralı Kar Keyfi

Handüzü Yaylası, kurulan yeni kayak pisti, deniz manzarası ve kristal kar kalitesi ile Rize'de kış sporları ve eğlencenin yeni adresi haline geldi.

Konum ve özellikler

Rize'nin Güneysu ilçesine bağlı olan yayla, bin 800 rakımda bulunuyor. Şehir merkezine olan yakınlığı ve zirveden denizin görülebildiği eşsiz manzarasıyla ziyaretçilere farklı bir deneyim sunuyor. Karla kaplanan yaylada her yaştan vatandaş keyifli anlar yaşıyor; özellikle kar kalitesinin yüksek olması kış sporlarına ilgi duyanların dikkatini çekiyor.

Ziyaretçi izlenimleri

Safiye Mak: "Özlemişiz karı. O nedenle şuan çok eğlenceli vakitler geçiriyoruz. Bu yıl ilk kez şahit oldum bu kadar fazla kar yağdığına. Normalde alışkın olmadığım bir ortam aslında. Günlerimiz güzel geçiyor"

Gizem Yağız: "Gerçekten çok eğlenceli vakit geçiriyoruz. Geçen yıl daha erken yağmıştı kar ama bu yıl biraz geç geldi. Güzel bir pist açmışlar burada. Çok mutlu olduk. Her yaştan insan burada eğlenebiliyor. Herkes çok güzel vakit geçiriyor"

Kahraman Aktaş: "Yaz sporlarından sonra kış sporlarını da denemek istedik ve Handüzü Yaylası'na geldik. Rakımımız bin 800 şuan ve ben tek olduğunu düşündüğüm bir noktadayım. Deniz manzarasına karşı snowboard ile kar sporları yapıyorum. Bunun yanında kar motorları ile turlar atıyoruz. Güneysu'daki kar tahminimce kristal. Bu da dünyada nadir bulunan kar kalitesinden bir tanesi. Şunu söyleyebilirim snowboard yapanların tercih ettiği tek kar. Diğer karlar yapıştığı için tercih edilmiyor. Handüzü Yaylası bence Türkiye'de 1 numara olacak"

Uluslararası ilgi

Kristina Timonova: "Bu manzarada bir yeri dünyada hiçbir yerde bulamadım. Serbest snowboard yaptığım için burayı ayrıca seviyorum. Şuanda buraya gelmek için Batum Havalimanı'nı kullanıyoruz. Eğer Rize'ye Rusya'dan direk uçuşlar olursa burada turizm yüzde 100 artar"

Turizmcinin değerlendirmesi

Cihan Tüylüoğlu: "Handüzü Yaylası'nın en güzel özelliğinin denizi gören bir kış sporları merkezi olması olduğunu dile getirerek 'Geçtiğimiz yıl kar 18 Ekim'de yağmıştı ancak bu yıl biraz geldi ama çok güzel geldi. Görünüşe göre de çok güzel kar yağışları olacak. Handüzü Yaylası güzel bir kış sporları merkezi olma yolunda ilerliyor. En büyük özelliği buranın denizi görmesidir. O nedenle de tektir. Burası Türkiye'de denizi tek gören spor merkezi diyebiliriz' dedi.

