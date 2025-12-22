Bilecik Osmaneli'de Atatürk Ortaokulu Masa Tenisinde İl Başarısı

Okul sporlarında kadın ve erkek takımlarından dikkat çeken sonuçlar

Bilecik’in Osmaneli ilçesinde düzenlenen okul sporları masa tenisi müsabakalarında Atatürk Ortaokulu öğrencileri önemli bir başarı gösterdi.

Kız masa tenisi takımı il şampiyonu olarak bölge finallerine katılmaya hak kazanırken, erkek takımı sergilediği performansla il ikincisi oldu.

Osmaneli Kaymakamı Abdüssamed Kılıç, dereceye giren öğrencilere madalya ve kupa takdim ederek başarılarını kutladı ve öğrencileri tek tek tebrik etti.

Kaymakam Abdüssamed Kılıç, "Müsabakalarda üstün performans gösteren tüm sporcularımızı yürekten tebrik ediyor, elde ettikleri bu başarıların artarak devam etmesini diliyoruz" dedi.

Okul yönetimi ve öğretmenler, genç sporcuların hem fiziksel hem de sosyal gelişimine katkı sağlayan bu tür etkinliklerin önemine dikkat çekti.

