Bereket Köyü Camii'nde Parke Taşı ve Çevre Düzenlemesi Tamamlandı

Bereket Köyü Camii bahçesinde parke taşı döşeme ve çevre düzenlemesi tamamlandı; çalışmalar Osmaneli KHGB ve muhtarlık iş birliğiyle yapıldı, Kaymakam Kılıç inceledi.

Yayın Tarihi: 22.12.2025 11:57
Güncelleme Tarihi: 22.12.2025 11:57
Bilecik'in Osmaneli ilçesine bağlı Bereket Köyü Camii bahçesinde gerçekleştirilen parke taşı döşeme ve çevre düzenlemesi çalışmaları tamamlandı. Yapılan düzenleme ile camii alanı daha düzenli ve kullanışlı hale getirildi.

Çalışma Detayları

Projeye Osmaneli Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği (KHGB) ile Köy Muhtarlığı iş birliğiyle imza atıldı. Çalışmalar kapsamında camii bahçesine parke taşı döşendi ve çevre düzenlemesi yapılarak alan kullanıma hazır hale getirildi.

Kaymakam İnceledi

Yapılan çalışmaları yerinde inceleyen Osmaneli Kaymakamı Abdüssamed Kılıç, yetkililerden bilgi aldı ve projenin köy halkına hayırlı olmasını diledi. Kılıç, projeye ilişkin şu ifadeyi kullandı: "Köylerimizin altyapısının güçlendirilmesi ve vatandaşlarımızın yaşam kalitesinin artırılması amacıyla yürütülen çalışmalar artarak devam edecektir".

Gerçekleştirilen düzenlemenin, vatandaşların ibadetlerini daha rahat ve güvenli bir ortamda yapmalarına katkı sağlayacağı vurgulandı.

