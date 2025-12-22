DOLAR
Bilecik'te Spor Okullarında Voleybol Antrenmanları Sürüyor

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü spor okullarında uzman antrenörlerle süren voleybol antrenmanları; teknik, çeviklik ve takım uyumuna odaklanılıyor.

Yayın Tarihi: 22.12.2025 11:59
Güncelleme Tarihi: 22.12.2025 11:59
Bilecik’te Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde yürütülen voleybol antrenmanları, Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Okulları kapsamında uzman antrenörler eşliğinde devam ediyor.

Antrenman Programı ve Hedefleri

Sporcular, dinamik ısınma programlarıyla antrenmanlara başlarken; pas-manşet koordinasyon çalışmaları, servis ve hücum teknikleri ile maç temposunu yansıtan uygulamalar sayesinde performanslarını geliştiriyor. Antrenmanlarda çeviklik, sıçrama gücü ve takım uyumu ön planda tutuluyor, saha içi iletişim ve hızlı karar verme becerilerinin artırılması hedefleniyor.

Yapılan çalışmalarla hem bireysel yeteneklerin hem de takım oyununa uyumun üst seviyeye taşındığı belirtildi.

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir şöyle konuştu: "Gençlerimizin sporla iç içe büyümesi, disiplinli ve sağlıklı bireyler olarak yetişmesi en büyük hedefimiz. Spor okullarımızda uzman antrenörlerimizle birlikte sporcularımızın hem fiziksel hem de mental gelişimlerini desteklemeye devam ediyoruz" dedi.

