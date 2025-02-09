Perşembe Yaylası'nda Coşkulu Kar Festivali Düzenlendi

Perşembe Yaylası'nda Kar Festivali Heyecanı

Ordu'nun Aybastı ilçesinde, menderesleriyle ünlü doğa harikası Perşembe Yaylası'nda bu yıl üçüncüsü düzenlenen kar festivali büyük bir coşkuyla gerçekleşti. Ordu Büyükşehir Belediyesi ve Aybastı Belediyesi'nin işbirliğiyle düzenlenen festival, soğuk hava şartlarına rağmen Ordu ve çevre illerden birçok katılımcıyı ağırladı.

Festival, mehter takımının muhteşem gösterisiyle başladı. Müzik eşliğinde horon oynayan vatandaşlar, daha sonra kar güreşleri ile eğlenceli dakikalar geçirdi. Ayrıca, festivalde kar üzerinde kano yarışları da yapıldı.

Etkinliğe katılanlara, patates, sucuk ekmek, pancar turşusu, pancar çorbası, mısır ekmeği ve çay ikram edildi. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, yaptığı konuşmada Perşembe Yaylası’nın her mevsim yerli ve yabancı turistlerce ziyaret edildiğini belirterek, organizasyonun büyük bir başarı ile tamamlandığını vurguladı.

Güler, kar festivallerinin bu yıl başka ilçelerde de devam edeceğini sözlerine ekledi.

Aybastı Belediye Başkanı İzzet Gündoğar, festivale binlerce kişinin katıldığını belirterek, "Bu özel günde dostluk, birlik ve beraberlik içinde unutulmaz anlar yaşadık" dedi.

Etkinliğe, AK Parti Ordu İl Başkanı Selman Altaş ve pek çok vatandaş da katıldı.

Ordu'nun Aybastı ilçesinde menderesleriyle ünlü doğa harikası Perşembe Yaylası'nda kar festivali yapıldı. Festivalde kar güreşleri düzenlendi.

Ordu'nun Aybastı ilçesinde menderesleriyle ünlü doğa harikası Perşembe Yaylası'nda kar festivali yapıldı. Festivalde kar güreşleri düzenlendi.