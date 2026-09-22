Adana merkezli eğitimle ikinci trimester fetal ultrason uygulamaları güçlendirildi

Kursun amacı ve açılış konuşması:

Başkent Üniversitesi Adana Dr. Turgut Noyan Uygulama ve Araştırma Merkezi ile Akdeniz Kadın Derneği katkılarıyla düzenlenen "İkinci Trimester Fetal Ultrason Değerlendirmesi" kursu, kadın hastalıkları ve doğum uzmanlarına yönelik kapsamlı bir eğitim programı sundu. Seyhan Başkent Hastanesi Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen açılışta, Başkent Üniversitesi Adana Dr. Turgut Noyan Uygulama ve Araştırma Merkezi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Sorumlu Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüsnü Çelik yoğun katılım nedeniyle meslektaşlarına teşekkür etti.

Prof. Dr. Çelik, derneğin bölgede 7 ilde faaliyet gösterdiğini belirterek amacın deneyimli akademisyenlerle bölgedeki hekimleri bir araya getirip bilimsel bilgi ve deneyim paylaşımını güçlendirmek olduğunu vurguladı. Çelik, tıp alanında sürekli eğitimin önemine işaret ederek bölgesel toplantıların hekimlerin nitelikli eğitime erişimini kolaylaştırdığını söyledi ve "dünyayla rekabet ediyoruz" yaklaşımının küçük adımların uzun vadeli etkilerine değindi.

Eğitimin kapsamı ve hedefleri:

Kurs Direktörü Doç. Dr. Mehmet Murat Işıkalan, programın Adana'da görev yapan kadın hastalıkları ve doğum uzmanlarının mesleki gelişimine katkı sunmak amacıyla hazırlandığını belirtti. Eğitim, gebeliğin ikinci trimesterinde yapılan ultrason değerlendirmelerine odaklanarak güncel uygulamaları ve değerlendirme kriterlerini katılımcılarla paylaştı.

Işıkalan, Adana ve Ankara'dan katılan akademisyenlerin sunumlarıyla kursun teori ve uygulamayı bütünleştirdiğini, Başkent Üniversitesi'nin uzmanlık sonrası sürekli mesleki eğitimi önemseyen bir kurum olarak bu tür programları sürdürmeyi planladığını ifade etti.

Oturum başlıkları ve sunumlar:

Kurs iki oturum halinde gerçekleştirildi. Birinci oturumun başkanlıklarını Doç. Dr. Gülşen Doğan Durdağ ile Öğr. Gör. Dr. Selçuk Yetkinel üstlendi. Bu oturumda Prof. Dr. Selim Büyükurt, "İkinci Trimesterde Fetal Beyin ve Santral Sinir Sisteminin Ultrasonografik Değerlendirilmesi" başlıklı sunumunu yaptı. Aynı oturumda Doç. Dr. Mehmet Murat Işıkalan, ikinci trimesterde biyometri ile fetal batın, üriner sistem ve iskelet sisteminin ultrasonografik değerlendirilmesini ayrıntılarıyla anlattı.

İkinci oturumun başkanlıklarını Op. Dr. Aslı Altınordu Atçı ve Op. Dr. Hakan Kızılet yaptı. Bu bölümde Doç. Dr. Nihal Şahin Uysal fetal kalbin ultrasonografik değerlendirilmesine odaklanırken, Doç. Dr. Ümran Kılınçdemir Turgut fetal yüz, toraks ve plasentanın ultrasonografik değerlendirilmesi konularını sundu.

Kapanış ve eğitimin sürdürülebilirliği:

Eğitim programı, sunumların ardından gerçekleştirilen soru-cevap bölümüyle tamamlandı. Kurs boyunca vurgulanan nokta, bölgesel toplantıların hekimlerin erişilebilir, nitelikli eğitime ulaşmasını sağladığı ve meslektaşların talepleri doğrultusunda benzer kursların devam ettirileceği oldu. Işıkalan, ihtiyaç duyulan konular belirlenerek kursların sürdürülmesinin planlandığını ve düzenlenen eğitimlerden tüm meslektaşların faydalanmasının hedeflendiğini belirtti.

AKDENİZ KADIN DERNEĞİ İLE BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ ADANA DR. TURGUT NOYAN UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ’NİN KATKILARIYLA, KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM UZMANLARINA YÖNELİK "İKİNCİ TRİMESTER FETAL ULTRASON DEĞERLENDİRMESİ KURSU" DÜZENLENDİ.