Elazığ'da alevlere teslim olan tanker kazasında sürücü yaşamını yitirdi

Kaza ve can kaybı:

Elazığ-Malatya karayolunda meydana gelen kazada, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrilen akaryakıt tankeri kısa sürede alevlere teslim oldu. Olayda araç içinde bulunan sürücü İdris T. (38) ağır yaralanarak hayatını kaybetti. Tankerin plakası 27 GH 715 olarak kaydedildi.

ilk müdahale ve kurtarma çalışmaları:

Kaza ihbarının ardından bölgeye sağlık, polis, AFAD, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına alıp söndürürken, AFAD ekipleri araç içindeki sürücünün cansız bedenini çıkarttı. Yapılan ilk değerlendirme sonrası cenaze otopsi için morga kaldırıldı.

kazadan önceki görüntüler ve soruşturma:

Olay yerine dair yürütülen incelemede, akaryakıt tankerinin kazadan hemen önceki son görüntüleri ortaya çıktı. Yetkililer, görüntüler ve olay yerindeki bulgular ışığında kazanın oluş nedenini belirlemeye yönelik soruşturmayı sürdürüyor.

Alevlere teslim olan tankerin sürücüsü hayatını kaybetti: Kaza öncesi son görüntüleri ortaya çıktı