Akdeniz’in iklimi Muğla’da ortak akılla ele alınacak

Akdeniz iklim zirvesi Muğla’da toplanıyor:

Muğla Büyükşehir Belediyesi ile Sürdürülebilirlik İçin Yerel Yönetimler Ağı ICLEI Europe iş birliğiyle düzenlenen Akdeniz İklim Zirvesi, 28-29 Eylül 2026 tarihlerinde Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi’nde gerçekleştirilecek. Zirve, Akdeniz havzasının karşı karşıya olduğu iklim tehditlerine karşı kent yönetimleri, kamu kurumları, akademi, sivil toplum ve uluslararası kuruluşlar arasında bilgi ve deneyim paylaşımını hedefliyor.

Zirvenin kapsamı ve amaçları:

Bölgenin iklim değişikliğinden aldığı şiddetli darbelerin merkezi olduğu vurgusuyla planlanan zirvede, kentsel dayanıklılık, su yönetimi, orman yangınları, deniz ekosistemlerinin korunması ve yeşil dönüşüm gibi konular öncelikli gündem maddeleri arasında yer alacak. Organizasyonun amaçları arasında kentler arası iş birliğini güçlendirmek, uygulama örneklerini paylaşmak ve Akdeniz için ortak politika önerileri geliştirmek bulunuyor.

Akdeniz’in karşılaştığı riskler:

Akdeniz havzası, küresel ortalamalara göre daha hızlı ısınırken bölgede 510 milyondan fazla insan iklim kaynaklı risklerle karşı karşıya bulunuyor. Aşırı sıcaklıklar, kuraklık, orman yangınları, seller ve su kıtlığı gibi olguların etkilerinin artması bekleniyor; bu nedenle kentlerin iklim krizine karşı dayanıklılığının artırılması ve ülkeler arası koordinasyonun geliştirilmesi öncelikli görülüyor.

Gündem başlıkları ve oturumlar:

Zirvede teknik oturumlar aracılığıyla Akdeniz’e doğrudan etki eden konular ele alınacak. Okyanus ve Denizler başlığı altında deniz ekosistemleri ve deniz seviyesindeki yükselme; İklim Dirençli Şehirler oturumlarında aşırı sıcaklar, sıcak hava dalgaları, kuraklık, su kıtlığı, şiddetli yağışlar, seller ve orman yangınları değerlendirilecek. Ayrıca Yeşil Dönüşüm ve Fosil Yakıtlardan Çıkış başlığında temiz enerji, elektrifikasyon ve adil geçiş; Akdeniz’de Bölgesel İş Birliğinin Güçlendirilmesi oturumunda ise kentler ve ülkeler arası ortak hareket mekanizmaları tartışılacak.

Halk etkinlikleri ve farkındalık çalışmaları:

Kent Belleği Binası Cengiz Bektaş Parkı’nda kurulacak dome çadırda, 'Mavinin Derinlikleri' adlı sanal gerçeklik gösterisi ziyaretçilere sunulacak. 15-20 kişilik gruplarla gerçekleştirilecek yaklaşık 10 dakikalık gösterimde, deniz canlıları ve sualtı ekosistemlerinin zenginliği 360 derece yarımküre dome ekranı ve geniş taban projeksiyonuyla görsel-işitsel bir deneyim olarak aktarılacak. Etkinlik, denizlerin korunmasına yönelik çevresel farkındalığı artırmayı amaçlıyor.

Çıktılar: ortak deklarasyon ve COP31 mesajı:

Zirvenin önemli bir çıktısı olarak hazırlanmaya çalışılacak ortak deklarasyon; Türkiye’de düzenlenecek COP31 çerçevesinde Akdeniz ülkelerinin ortak sorunlarını ve çözüm önerilerini uluslararası platforma taşımayı hedefliyor. Muğla’da iki gün süresince yürütülecek tartışmaların, yerelden uluslararası siyasete uzanan iş birliklerine ve bölge kentlerinin iklim krizine karşı daha dirençli hale gelmesine katkı sağlaması bekleniyor.

Ahmet Aras, Kıyı Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı, zirveyi değerlendirirken iklim krizinin "bugünün en önemli sorunlarından biri" olduğuna dikkat çekti. Aras, sorunların tek başına çözülemeyeceğini vurgulayarak bilim insanları, yerel yönetimler, kamu kurumları, sivil toplum ve uluslararası aktörlerin ortak akılla hareket etmesi gerektiğini belirtti ve zirveden çıkacak ortak iradenin COP31 sürecine güçlü katkı sunacağına inandığını ifade etti.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ VE ICLEI EUROPE İŞ BİRLİĞİYLE DÜZENLENECEK AKDENİZ İKLİM ZİRVESİ, 28-29 EYLÜL 2026 TARİHLERİNDE MENTEŞE’DE GERÇEKLEŞTİRİLECEK.