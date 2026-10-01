Bodrum kalesi'nde marimba rüzgarı: Guatemala ve Türk ezgilerinin gece buluşması

Bodrum Kalesi'nde Guatemala-Ensemble konseri

Guatemala Büyükelçiliği tarafından, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Bodrum Belediyesi desteğiyle düzenlenen Ensemble Konseri dün akşam Bodrum Kalesi'nde seyirciyle buluştu. Etkinliğe Guatemala Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Eduardo Enrique Hernndez Recinos, Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı Tanju Aksu ve çok sayıda müziksever katıldı.

repertuvar ve sahne:

Konserde Guatemalalı piyanist ve besteci Roberto Pérez Chamalé, Muğla Büyükşehir Belediyesi Senfoni Orkestrasına bağlı Oda Müziği Topluluğu ile sahne aldı. Programda Guatemala ve Türkiye'ye ait yöresel ezgiler, çok sesli müzik düzenlemeleriyle sentezlenerek icra edildi; gece boyunca dinleyiciler, zengin tınılar ve ritimler eşliğinde keyifli bir akşam geçirdi.

Konserin sonunda sürpriz olarak iki Türk ezgisi dinleyiciyle paylaşıldı: Yusuf Yalçın'ın yeniden düzenlediği, Aşık Veysel'in 'Uzun İnce Bir Yoldayım' adlı eseri, sanatçı ve orkestra eşliğinde Guatemala'nın resmi ulusal enstrümanı ve kültürel simgesi olan marimba ile icra edildi. Ardından Oğuzhan Balcı'nın düzenlemesiyle 'Yine Bir Gülnihal' de seslendirildi ve beğeni topladı.

şenlik bağlantısı ve diplomatik temaslar:

Roberto Pérez Chamalé, 25-28 Eylül tarihlerinde 33. Muğla Uluslararası Kültür ve Sanat Şenliği'nin final gecesinde de Büyükşehir Belediyesi Oda Müziği Topluluğu ile birlikte Menteşe Kent Meydanı'nda klasik müzikten seçkin eserleri seslendirmişti. Dört gün süren şenliğin ardından Bodrum'da gerçekleştirilen konser, iki ülke arasındaki kültürel etkileşimi güçlendirmeye hizmet etti.

Türkiye'deki diplomatik ve yerel temaslarını sürdüren Guatemala Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Eduardo Enrique Hernndez Recinos ve beraberindeki heyet, Eylül ayı başında Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci'yi ziyaret ederek yerel düzeyde kültür, sanat, ticaret ve turizm alanlarında iş birliklerini değerlendirmişti.

Etkinlik, müziğin evrensel diliyle Guatemala ve Türkiye arasında bir kültür köprüsü kurulmasını sağladı. Konser sonunda sanatçı Roberto Pérez Chamalé ve Muğla Büyükşehir Belediyesi Oda Müziği Topluluğuna teşekkür çiçeği ve sembolik hediyeler takdim edildi.

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