Dolar 49,0299 +0,03%
Euro 55,5019 -0,08%
Bist 12.182,81 +1,97%
Altın Gram 6.633,11 +0,51%
EUR/USD 1,1297 -0,33%
Brent Petrol 99,64 +1,64%
--°

Bodrum kalesi'nde marimba rüzgarı: Guatemala ve Türk ezgilerinin gece buluşması

Guatemala Büyükelçiliği destekli konser Bodrum Kalesi'nde gerçekleştirildi; marimba ve orkestra eşliğinde Guatemala ile Türkiye ezgileri bir araya geldi.

GİRİŞ: 01 Ekim 2026 - 12:16

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Hazal Tunç

Bodrum kalesi'nde marimba rüzgarı: Guatemala ve Türk ezgilerinin gece buluşması

Bodrum Kalesi'nde Guatemala-Ensemble konseri

Guatemala Büyükelçiliği tarafından, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Bodrum Belediyesi desteğiyle düzenlenen Ensemble Konseri dün akşam Bodrum Kalesi'nde seyirciyle buluştu. Etkinliğe Guatemala Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Eduardo Enrique Hernndez Recinos, Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı Tanju Aksu ve çok sayıda müziksever katıldı.

repertuvar ve sahne:

Konserde Guatemalalı piyanist ve besteci Roberto Pérez Chamalé, Muğla Büyükşehir Belediyesi Senfoni Orkestrasına bağlı Oda Müziği Topluluğu ile sahne aldı. Programda Guatemala ve Türkiye'ye ait yöresel ezgiler, çok sesli müzik düzenlemeleriyle sentezlenerek icra edildi; gece boyunca dinleyiciler, zengin tınılar ve ritimler eşliğinde keyifli bir akşam geçirdi.

Konserin sonunda sürpriz olarak iki Türk ezgisi dinleyiciyle paylaşıldı: Yusuf Yalçın'ın yeniden düzenlediği, Aşık Veysel'in 'Uzun İnce Bir Yoldayım' adlı eseri, sanatçı ve orkestra eşliğinde Guatemala'nın resmi ulusal enstrümanı ve kültürel simgesi olan marimba ile icra edildi. Ardından Oğuzhan Balcı'nın düzenlemesiyle 'Yine Bir Gülnihal' de seslendirildi ve beğeni topladı.

şenlik bağlantısı ve diplomatik temaslar:

Roberto Pérez Chamalé, 25-28 Eylül tarihlerinde 33. Muğla Uluslararası Kültür ve Sanat Şenliği'nin final gecesinde de Büyükşehir Belediyesi Oda Müziği Topluluğu ile birlikte Menteşe Kent Meydanı'nda klasik müzikten seçkin eserleri seslendirmişti. Dört gün süren şenliğin ardından Bodrum'da gerçekleştirilen konser, iki ülke arasındaki kültürel etkileşimi güçlendirmeye hizmet etti.

Türkiye'deki diplomatik ve yerel temaslarını sürdüren Guatemala Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Eduardo Enrique Hernndez Recinos ve beraberindeki heyet, Eylül ayı başında Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci'yi ziyaret ederek yerel düzeyde kültür, sanat, ticaret ve turizm alanlarında iş birliklerini değerlendirmişti.

Etkinlik, müziğin evrensel diliyle Guatemala ve Türkiye arasında bir kültür köprüsü kurulmasını sağladı. Konser sonunda sanatçı Roberto Pérez Chamalé ve Muğla Büyükşehir Belediyesi Oda Müziği Topluluğuna teşekkür çiçeği ve sembolik hediyeler takdim edildi.

GUATEMALA İLE BODRUM ARASINDA SANAT RÜZGÂRI

GUATEMALA İLE BODRUM ARASINDA SANAT RÜZGÂRI

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

edirne’de kuşaklararası dayanışma yürüyüşü
images

Türk dünyası edebiyatı Talas'ı şiirle dolduracak
images

Asırlık makinalarda can bulan Türk kahvesi Sivas'tan dünyaya taşınıyor
images

Çameli'de kitap şöleni ikinci yılında okurları ağırlıyor

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Camiler milletimizin irfan yuvaları ve birlik merkezleridir

Sinop'ta denizde arama: kayıp polis memuru için geniş seferberlik

Yeni yasama yılı açılışında Kurtulmuş Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı

Dağlıca'da sabah çıkan yangın okulda geniş çaplı müdahale gerektirdi

TREND HABERLER

Türkan Şoray Tekirdağ sofrasında yöresel tatları keşfetti

Kentpark'ta lezzet ve müzik buluşması: üç günde 12 sanatçı

Manhattan'da binlerce kişi Netanyahu'ya tepkisini yürüyüşle gösterdi

Köprüde intihar girişimini polis ekipleri bir saatlik ikna ile önledi

Fethiye'de eylül güneşi turizmi canlı tutuyor

Kavga yolculuğu kaza ile sonlandı: ağabeyine araçla çarpan kardeş hastanelik oldu

Anadolu'nun ezgilerini Bodrum'a taşıyan Elif Avcı, The Oba Otel'de büyüledi

Jandarmanın Selçuk baskınında 60 suçtan aranan şahıs kıskıvrak yakalandı