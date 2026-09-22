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Barajda iki dev yayın: Recep Yazıcıoğlu gölünde 120 ve 85 kiloluk mücadele

Afyonkarahisarlı üç amatör balıkçı, Denizli'deki Recep Yazıcıoğlu Baraj Gölü'nde yaklaşık 120 ve 85 kilo ağırlığında iki yayın yakalayıp suya bıraktı.

GİRİŞ: 22 Eylül 2026 - 11:03

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EDİTÖR: Aslı Han

Barajda iki dev yayın: Recep Yazıcıoğlu gölünde 120 ve 85 kiloluk mücadele

Barajda iki dev yayın: Recep Yazıcıoğlu gölünde 120 ve 85 kiloluk mücadele

Afyonkarahisarlı üç amatör balıkçı Recep Doğan, Mehmet Süleyman Çırak ve Recep Türkmen, Denizli'deki Recep Yazıcıoğlu Baraj Gölü'nde iki büyük yayın balığı yakaladı. Balıkçılar balıkların ağırlıklarını yaklaşık 120 ve 85 kilo olarak tahmin ediyor.

Zorlu mücadele:

Grubun anlattığına göre, arkadaşlar av sezonu boyunca her hafta baraja geliyor. İki günlük bekleyişin ardından ilk balık, gece oltalarına takıldı ve yaklaşık iki saatlik yoğun uğraş sonucunda kıyıya çıkarıldı. Ertesi sabah ise ikinci bir yayın balığı oltaya takıldı ve büyük balıkları sudan çıkarmak için yaklaşık iki saat daha çaba gösterildi.

'İlk defa Recep Yazıcıoğlu Barajı’nda bu kadar büyük yayın balığı yakaladık. Arkadaşlarımla dün gece iki saat sudan çıkarmak için uğraştık ve gözlerimize inanamadık', diye konuştu Recep Doğan, bu avın kendileri için alışılmadık olduğunu vurgulayarak.

Yakala bırak kararı:

Balıkçılar, yakaladıkları büyük yayınları kıyıda muhafaza ettikten sonra geri suya bıraktı. Recep Doğan hem kendi hem de üyesi oldukları derneğin 'yakala bırak' anlayışını benimsediklerini belirterek, 'Bizler ve derneğimizin sloganı yakala bırak olduğu için balıkları suya geri bıraktık' dedi.

Üç arkadaş, daha önce bu barajda bu büyüklükte balık görmediklerini belirtirken, avın hem zorluğu hem de nadirliğiyle dikkat çekti. Olay, bölgedeki amatör balıkçılık pratiği ve koruma bilincinin bir örneği olarak değerlendirildi.

DENİZLİ RECEP YAZICIOĞLU BARAJI’NDA BALIK TUTAN ÜÇ AMATÖR BALIKÇI, YAKLAŞIK 120 VE 85 KİLO...

DENİZLİ RECEP YAZICIOĞLU BARAJI’NDA BALIK TUTAN ÜÇ AMATÖR BALIKÇI, YAKLAŞIK 120 VE 85 KİLO OLDUĞUNU TAHMİN EDİLEN İKİ YAYIN BALIĞI YAKALADI.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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