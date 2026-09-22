Mersin’de dere ıslahı ve sedde onarımlarıyla sel riskine karşı seferberlik

Mersin’de çalışmalar aralıksız devam ediyor

Mersin genelinde olası sel ve taşkın risklerini azaltmak amacıyla yürütülen dere ıslahı, drenaj açma ve sedde onarım çalışmaları hız kesmeden sürüyor. Kentin farklı noktalarında planlı müdahaleler yapılıyor ve ekipler, öncelikli risk alanlarına öncelik vererek çalışmaları koordine ediyor.

çalışmanın kapsamı:

İlgili kurumlar, taşkınları önlemek ve su akış kapasitesini artırmak için dere yataklarının düzenlenmesi ile drenaj kanallarının açılmasına odaklanıyor. Bu kapsamda Devlet Su İşleri (DSİ) iş makineleri aktif görev yaparken, sahada AFAD Başkanlığı tarafından tahsis edilen 4 ekskavatör ve 4 kamyon da kullanılıyor. Ekipler ihtiyaç duyulan noktalarda sedde onarımları gerçekleştiriyor ve yerleşim alanlarının yakınındaki riskli kesimlerde önlemler alınıyor.

öncelikli ilçeler ve kritik noktalar:

Özellikle Erdemli, Mezitli, Yenişehir ve Tarsus ilçelerinde yoğunlaşan çalışmaların yanı sıra Berdan Nehri'nde de sedde onarımları yapılıyor. Bu müdahaleler, nehir yataklarında oluşabilecek tıkanmaları gidermeyi, suyun kontrollü akışını sağlamayı ve olası taşkınların yerleşimlere ulaşmasını engellemeyi hedefliyor.

Çalışmalar sırasında öncelik, yağış dönemlerinde su taşkınlarının yaratabileceği insan ve mal kaybı riskinin azaltılması ile dere yataklarının taşıma kapasitesinin artırılması olarak belirlendi. Ekipler, hem kısa vadeli acil müdahaleler hem de orta vadede dayanıklılığı artıracak onarımlara odaklanıyor.

Kent yönetimi ve ilgili kurumlar, planlı çalışma takvimine göre ilerlediklerini ve ihtiyaç doğrultusunda müdahalelerin genişletileceğini bildirdi. Yapılan düzenlemelerin yağış etkisini azaltması ve yerleşim alanlarının güvenliğini artırması bekleniyor.

MERSİN’DE SEL VE TAŞKIN RİSKLERİNİN AZALTILMASI AMACIYLA DERE ISLAHI, DRENAJ VE SEDDE ONARIM ÇALIŞMALARI ARALIKSIZ SÜRDÜRÜLÜYOR.