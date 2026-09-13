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Kepez'de galeriden yükselen alevler üç katlı apartmana sıçradı

Antalya'nın Kepez ilçesinde oto galeride çıkan yangın kısa sürede büyüyerek üç katlı apartmana sıçradı; itfaiye söndürdü, 4 araç ve galeri zarar gördü.

GİRİŞ: 13 Eylül 2026 - 02:15

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Kepez'de galeriden yükselen alevler üç katlı apartmana sıçradı

Kepez'te oto galeride çıkan yangın kontrol altına alındı

Antalya'nın Kepez ilçesi Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Mehmet Atay Caddesi üzerinde bulunan bir oto galeri dükkanında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüyerek galeriyi sararken, iş yerinin bulunduğu üç katlı apartmanın üst bölümlerine de sıçradı.

müdahale ve zarar tespiti:

Yangını fark eden çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine adrese çok sayıda itfaiye, polis ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi. Bölgeye ulaşan itfaiye ekipleri, alevlerin apartmanın diğer bölümlerine yayılmasını önlemek için çalışma başlattı ve yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayda oto galeride büyük çapta maddi hasar oluştu; işyeri ile çevresindeki 4 araç ve galerinin üst kısmındaki apartman bölümünde hasar meydana geldi.

çıkış nedeni ve soruşturma:

Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi. Olayla ilgili soruşturma ve teknik inceleme çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

TALYA&#039;NIN KEPEZ İLÇESİNDE BİR OTO GALERİ DÜKKANINDA BAŞLAYAN YANGIN, KISA SÜREDE BÜYÜYEREK İŞ...

TALYA'NIN KEPEZ İLÇESİNDE BİR OTO GALERİ DÜKKANINDA BAŞLAYAN YANGIN, KISA SÜREDE BÜYÜYEREK İŞ YERİNİN BULUNDUĞU 3 KATLI APARTMANA SIÇRADI. İTFAİYE EKİPLERİNİN MÜDAHALESİYLE SÖNDÜRÜLEN YANGINDA OTO GALERİ, 4 ARAÇ VE APARTMANDA HASAR MEYDANA GELDİ. YANGININ MOLOTOFKOKTEYLİ ATILARAK GERÇEKLEŞTİRİLEN KUNDAKLAMA SONUCU ÇIKTIĞI İDDİA EDİLİRKEN, POLİS EKİPLERİ OLAYLA İLGİLİ GENİŞ ÇAPLI İNCELEME BAŞLATTI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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