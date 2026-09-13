Silivri'deki kayıp: Kozinoğlu soruşturmasında ikinci dalga üç tutuklu

Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında ikinci dalga operasyon tamamlandı

Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun 2011 yılında Silivri Cezaevi'nde ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmada ikinci dalga operasyonu tamamlandı. Operasyonda toplam 9 şüpheli gözaltına alındı; jandarmadaki işlemlerin ardından şüpheliler Silivri Adliyesi'ne sevk edildi.

Tutuklamalar ve suçlamalar:

Savcılıktaki ifadelerin tamamlanmasının ardından üç kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Selahattin Günday hakkında Milli İstihbarat Teşkilatı kanununa muhalefet, örgüte üye olma ve kasten öldürme suçlamaları yöneltildi. Diğer tutuklananlar Özlem Uslu ile Emre Atmaca ise örgüte üye olma ve kasten öldürme suçlarından cezaevine gönderildi.

Adli kontrol uygulamaları ve serbest bırakılanlar:

Kalan şüphelilerden İdris Tiftikçi, Ahmet Gökşen Erdoğan ve Neşrin Kaya hakkında, örgüte üye olma ve kasten öldürme suçlamalarıyla birlikte yurt dışı çıkış yasağı ve imza şeklinde adli kontrol tedbiri uygulandı. Turgay Tamer, Tuba Koç ve Mahmut Arslan ise aynı suçlamalarla yalnızca yurt dışı çıkış yasağı tedbiriyle serbest bırakıldı.

Soruşturma, Kozinoğlu'nun Ergenekon soruşturması kapsamında tutuklu bulunduğu dönemdeki ölümüyle bağlantılı olarak devam ediyor. Yürütülen işlemlerde gözaltı, adli sevk ve tutuklama süreçleri yetkili makamlar tarafından gerçekleştirildi ve dosyada ek incelemeler sürüyor.

Kaşif Kozinoğlu soruşturmasının 2'nci dalga operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı