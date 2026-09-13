Tribünden atılan cisim dördüncü hakeme isabet edince maç tatil edildi

Maç tatil edildi

TFF 3. Lig karşılaşmasında Düzcespor ile Beykoz Anadolu arasında oynanan mücadele, son dakikalarda yaşanan bir olay nedeniyle tamamlanamadı. Nesine 3. Lig 1. Grup’un 2. haftasında Düzce Şehir Stadı’nda düzenlenen maç, güvenlik endişesiyle hakemler tarafından sona erdirildi.

Olayın gelişimi:

Karşılaşmanın 89. dakikasında Düzcespor'un bulduğu golle skor 1-0 oldu. İlerleyen dakikalarda saha içinde futbolcular arasında başlayan tartışma kısa sürede büyüdü ve tribünlerden saha kenarına yabancı maddeler atılmaya başlandı. Atılan maddelerden birinin karşılaşmanın dördüncü hakemi Muhammed Yağız Boyraz'a isabet ettiği bildirildi.

Karar süreci ve beklenti:

Olayın ardından orta hakem oyunu durdurdu, hakem ekibi güvenlik gerekçesiyle sahadan ayrılarak soyunma odasına gitti. Bir süre devam etmeyen maçın daha sonra tatil edildiği açıklandı. Düzcespor'un önde olduğu karşılaşmayla ilgili nihai kararın TFF'nin ilgili kurulları tarafından verileceği belirtildi.

Yaşanan gelişme, maç güvenliği ve tribün düzeni konusundaki endişeleri yeniden gündeme getirdi; resmi karar ve olası yaptırımlar TFF kurullarının değerlendirmesinin ardından netleşecek.

NESİNE 3. LİG’DE DÜZCESPOR İLE BEYKOZ ANADOLU ARASINDA OYNANAN KARŞILAŞMA, SON DAKİKALARDA SAHA İÇERİSİNDE YAŞANAN OLAYLAR NEDENİYLE TAMAMLANAMADI.