Düğün dönüşünde çarpışma: Bartın'da 21 kişi yaralandı

Bartın-Zonguldak yolu Gecen köyü Toptancılar Sitesi kavşağında meydana gelen kazada, düğünden dönenleri taşıyan minibüs ile hafif ticari araç çarpıştı. Kazada toplam 21 kişi yaralandı, olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi.

Kaza ve araç hasarı:

Edinilen bilgiye göre çarpışma, N.B. idaresindeki 74 M 0361 plakalı minibüs ile B.A. yönetimindeki 01 KV 664 plakalı ticari aracın kavşakta çarpışması sonucu gerçekleşti. Çarpmanın etkisiyle savrulan minibüs bir elektrik direğine çarparak orta refüje çıktı ve ciddi hasar aldı.

Minibüste bulunan 18 kişinin üçü çocuk olmak üzere yaralandığı, diğer araçta ise 3 kişinin yaralandığı bildirildi.

Müdahale, hastane ve soruşturma:

Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla Bartın Devlet Hastanesi'ne sevk edilerek tedavi altına alındı. Kazayı duyarak bölgeye gelen bazı yakınlar ise sinir krizi geçirdi.

Yetkililer yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığını bildirirken, kaza nedeniyle yol bir süre trafiğe kapandı; araçların kaldırılmasının ardından yol yeniden ulaşıma açıldı. Olayla ilgili olarak adli ve idari soruşturma başlatıldı.

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