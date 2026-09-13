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Düğün dönüşünde çarpışma: Bartın'da 21 kişi yaralandı

Bartın'da düğünden dönenleri taşıyan minibüs ile ticari aracın çarpışması sonucu minibüste 18 kişi (3'ü çocuk), diğer araçta 3 kişi olmak üzere 21 kişi yaralandı.

GİRİŞ: 13 Eylül 2026 - 01:33

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Düğün dönüşünde çarpışma: Bartın'da 21 kişi yaralandı

Düğün dönüşünde çarpışma: Bartın'da 21 kişi yaralandı

Bartın-Zonguldak yolu Gecen köyü Toptancılar Sitesi kavşağında meydana gelen kazada, düğünden dönenleri taşıyan minibüs ile hafif ticari araç çarpıştı. Kazada toplam 21 kişi yaralandı, olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi.

Kaza ve araç hasarı:

Edinilen bilgiye göre çarpışma, N.B. idaresindeki 74 M 0361 plakalı minibüs ile B.A. yönetimindeki 01 KV 664 plakalı ticari aracın kavşakta çarpışması sonucu gerçekleşti. Çarpmanın etkisiyle savrulan minibüs bir elektrik direğine çarparak orta refüje çıktı ve ciddi hasar aldı.

Minibüste bulunan 18 kişinin üçü çocuk olmak üzere yaralandığı, diğer araçta ise 3 kişinin yaralandığı bildirildi.

Müdahale, hastane ve soruşturma:

Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla Bartın Devlet Hastanesi'ne sevk edilerek tedavi altına alındı. Kazayı duyarak bölgeye gelen bazı yakınlar ise sinir krizi geçirdi.

Yetkililer yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığını bildirirken, kaza nedeniyle yol bir süre trafiğe kapandı; araçların kaldırılmasının ardından yol yeniden ulaşıma açıldı. Olayla ilgili olarak adli ve idari soruşturma başlatıldı.

BARTIN&#039;DA TOPTANCILAR SİTESİ KAVŞAĞI&#039;NDA MİNİBÜS İLE OTOMOBİLİN ÇARPIŞMASI SONUCU YAŞANAN KAZADA...

BARTIN'DA TOPTANCILAR SİTESİ KAVŞAĞI'NDA MİNİBÜS İLE OTOMOBİLİN ÇARPIŞMASI SONUCU YAŞANAN KAZADA 17 KİŞİ YARALANDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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