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Keçiören'de pazar kavgası sonrası iki ayrı örgüte operasyon: 8 tutuklama

Ankara Keçiören'de pazar yerinde çıkan silahlı kavgayla bağlantılı iki ayrı suç örgütüne yapılan operasyonda 10 şüpheliden 8'i tutuklandı.

GİRİŞ: 13 Eylül 2026 - 02:55

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Keçiören'de pazar kavgası sonrası iki ayrı örgüte operasyon: 8 tutuklama

Keçiören'de pazar kavgası sonrası operasyon

Ankara'nın Keçiören ilçesinde pazar yerinde meydana gelen silahlı kavgayla bağlantılı olarak yürütülen soruşturmada, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Nöbet Bürosu tarafından 10 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı. Olayın ardından Ankara Emniyeti, silah kullanan, araçla isabete neden olan ve genel güvenliği kasten tehlikeye sokan şahıslara yönelik geniş çaplı çalışma yürüttü.

Olayın gelişimi:

Soruşturma tutanaklarına göre bir grubun olay yerine BMW marka araçla geldiği, burada ateş açtıktan sonra kaçtığı ve diğer grubun da bir araçla kovaladığı belirlendi. Pazar yerine ilk olarak keşif amacıyla geldiği anlaşılan BMW tespit edilip yakalanarak otoparka çekildi. Araçta bulunan 4 şüpheli, saklandıkları evde Özel Harekat ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Ele geçirilen malzemeler ve soruşturmanın sonucu:

Adreslerde yapılan aramalarda toplam 3 ayrı ruhsatsız silah ile yaklaşık 2 bin sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi. Keçiören Emniyet Müdürlüğü ekipleri diğer gruptaki şahısları da tek tek tespit ederek gözaltına aldı. Gözaltına alınan şahıslardan birinin 10 yıl, bir diğerinin ise 4 yıl kesinleşmiş araması olduğu tespit edildi.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan 10 şüpheliden H.Y., B.A., E.G., S.S., A.E., F.G., E.Ş. ve M.T. olmak üzere 8 kişi, silah ticareti, uyuşturucu ticareti ve öldürmeye teşebbüs suçlarından tutuklandı. Olay yerinde bulunan kovanlar ve ele geçirilen silahlar, balistik inceleme ve karşılaştırma için Kriminal Laboratuvarları'na gönderildi.

Soruşturma devam ediyor; emniyet ekipleri delillerin değerlendirilmesi ve bağlantıların saptanması yönünde çalışmalarını sürdürüyor.

Ankara&#039;da iki ayrı suç örgütüne yönelik operasyon: 8 tutuklama

Ankara'da iki ayrı suç örgütüne yönelik operasyon: 8 tutuklama

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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