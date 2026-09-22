Bolu'lu cimnastikçiler Ankara'da 15 madalyayla döndü

Etimesgut'ta kıyasıya mücadele

Ankara'nın Etimesgut ilçesinde gerçekleştirilen Artistik Cimnastik Yıldız, Genç ve Büyükler Türkiye Şampiyonasıne 10 ilden toplam 153 sporcu katıldı. Yıldız, genç ve büyük kategorilerindeki kadın ve erkek sporcular, farklı aletlerde dereceye girebilmek için yarıştı ve Bolu'yu temsil eden ekip turnuvada birçok madalya elde etti.

Bolu'nun madalya bilançosu

Şampiyona sonunda Bolu'lu sporcular toplam 15 madalya ile döndü: 5 altın, 6 gümüş ve 4 bronz. Bolu adına yarışan isimler arasında öne çıkanlar; Oğuzhan Tomur (yıldız erkekler yer aleti ve atlama masası birincisi), Metehan Kartın (büyük erkekler atlama masası şampiyonu) ve Sevgi Seda Kayışoğlu (büyük kadınlar denge aleti ve yer aleti birincisi) oldu.

Diğer dereceler ve öne çıkan performanslar

Organizasyonda ayrıca büyük erkekler genel tasnifinde Hakan Ömer Eren, yıldız erkekler kulplu beygirde Furkan Çağlar Karan, genç erkekler yer aletinde Bedirhan Gülbay, genç erkekler paralel aletinde Tuna Alaydın iyi performanslar sergiledi. Büyük erkekler atlama masası ve barfikste ise Emirhan Kartın Türkiye ikincisi oldu. Büyük kadınlar genel tasnifinde Sevgi Seda Kayışoğlu, genç erkekler yer aleti ve atlama masasında Poyraz Efe Bulut, büyük erkekler barfikste ise Hakan Ömer Eren üçüncülük elde etti.

Turnuva, Bolu'lu sporcuların çoklu aletlerdeki başarısını gösterirken, kulüp ve antrenörlerin hazırlık çalışmalarının meyvelerini aldığı bir organizasyon olarak kayda geçti.

ANKARA’DA DÜZENLENEN ARTİSTİK CİMNASTİK TÜRKİYE ŞAMPİYONASI’NDA BOLULU CİMNASTİKÇİLER, 5 ALTIN, 6 GÜMÜŞ VE 4 BRONZ OLMAK ÜZERE TOPLAM 15 MADALYA KAZANDI.