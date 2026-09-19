Bolvadin’de gazilere saygı ve şehitlikte anma programı

Program Hükümet Konağı önünde başladı

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde düzenlenen anma programı, 19 Eylül Gaziler Günü nedeniyle Hükümet Konağı önündeki Atatürk büstü önünde gerçekleştirildi. Tören, çelenk sunumu ile açıldı, ardından saygı duruşu yapıldı ve İstiklal Marşı okundu.

Tören akışı ve alan düzenlemeleri:

Tören alanında yapılan çelenk sunumunun tamamlanmasının ardından resmi program sona erdi ve katılımcılar, programın ikinci kısmı için Bolvadin Şehitliği'ne geçti. Etkinlik boyunca ilçe protokolü ile gaziler ve şehit yakınları aynı platformda yer aldı.

Şehitlik ziyareti ve dualar:

Şehitlikte gerçekleştirilen anma bölümünde ebediyete intikal eden gaziler ve şehitler için Kur'an-ı Kerim tilaveti okundu; dualarla şehitler yad edildi. Katılımcılar, anma sırasında saygı ve minnet duygularını dile getirdi.

Günün devamında, şehit aileleri ve gaziler onuruna Akcan Park Restoran'da öğle yemeği ikramı düzenlendi. Yemekte ilçe protokolü ile gaziler ve şehit yakınları bir araya gelerek, birlik ve dayanışma vurgusu yapan konuşmalar yaptı.

Program, katılımcıların anma ve destek mesajlarıyla son buldu; tören boyunca gösterilen saygı ve birliktelik hissi öne çıktı.

AFYONKARAHİSAR’IN BOLVADİN İLÇESİNDE, 19 EYLÜL GAZİLER GÜNÜ DOLAYISIYLA TÖREN VE ANMA PROGRAMI DÜZENLENDİ.