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Canik'in yıldızı Asiye Nur Bilgin tekvando şampiyonasında finale çıktı

Samsun temsilcisi Asiye Nur Bilgin, Sivas grup maçlarını başarıyla geçerek 3 Ekim 2026'da Ordu'da yapılacak Tekvando Türkiye Şampiyonası finaline kaldı.

GİRİŞ: 22 Eylül 2026 - 10:03

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Canik'in yıldızı Asiye Nur Bilgin tekvando şampiyonasında finale çıktı

canikli sporcu sivas'tan ordu finaline:

Asiye Nur Bilgin, Samsun Canik Belediyespor Kulübü adına Sivas'ta düzenlenen Tekvando Türkiye Şampiyonası grup aşamalarını geçerek turnuvanın final etabına yükseldi. Üstün performansıyla rakiplerini saf dışı bırakan Canikli sporcu, elde ettiği derecelerle şampiyonanın 3 Ekim 2026 tarihinde Ordu'da düzenlenecek finalinde boy gösterecek.

Bilgin'in gruptan çıkışı, kulüp ve kent adına önemli bir kazanım olarak değerlendiriliyor. Asiye Nur Bilgin'in müsabakalardaki soğukkanlılığı ve teknik hâkimiyeti, Canik Belediyespor'un altyapı çalışmaları ve antrenörlerin yönlendirmesiyle örtüşüyor. Kulüp yetkilileri ve spor camiası, sporcunun finaldeki başarısını bekliyor.

başkan sandıkçıdan tebrik ve destek:

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, Asiye Nur Bilgin'i elde ettiği başarıdan dolayı kutladı ve spora verilen desteğin süreceğini vurguladı. Başkan Sandıkçı'nın ifadeleri şöyle: Canik’imizde şampiyon sporcular yetiştiriyoruz.

Sandıkçı ayrıca Canik’imizde şampiyon sporcular yetiştirmeye, spora ve sporcuya yönelik desteklerimize kesintisiz bir şekilde devam ediyoruz. Bir taraftan çocuklarımızı erken yaşlarda sporla tanıştırmaya yönelik çalışmalarımızı sürdürüyor, diğer taraftan bireysel ve takım sporlarında sporcularımızın başarılarına sevinçle şahitlik ediyoruz. Tekvando Türkiye Şampiyonası’nın final etabında mücadele edecek olan Canik Belediyespor Kulübü sporcumuz Asiye Nur Bilgin’e yürekten başarılar diliyorum. Sporcumuzun yetişmesinde katkılarda bulunan antrenörlerimize ve ailelerimize teşekkür ediyorum

final süreci ve beklentiler:

Final etabına kalan sporcular için Ordu'da yapılacak müsabakalar, sezonun en kritik karşılaşmalarını oluşturuyor. Canik Belediyespor ve Asiye Nur Bilgin için bu organizasyon, hem bireysel kariyer hem de kulübün prestiji açısından belirleyici olacak. Kulüp ve yönetim, final hazırlıkları için sporcuya moral desteği sunmaya devam ediyor ve başarı diliyor.

CANİK BELEDİYESPOR KULÜBÜ SPORCUSU ASİYE NUR BİLGİN, TEKVANDO TÜRKİYE ŞAMPİYONASI&#039;NDA ADINI FİNALE...

CANİK BELEDİYESPOR KULÜBÜ SPORCUSU ASİYE NUR BİLGİN, TEKVANDO TÜRKİYE ŞAMPİYONASI'NDA ADINI FİNALE YAZDIRDI.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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