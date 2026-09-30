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Bolu'da denetimde yakalanan iki kişi 60 kilogram salyangozla idari yaptırıma uğradı

Bolu'da jandarmanın denetiminde izinsiz 60 kilogram salyangoz toplayan iki kişi suçüstü yakalandı; canlılar Tarım Müdürlüğü nezaretinde doğaya bırakıldı.

GİRİŞ: 30 Eylül 2026 - 16:46

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Bolu'da denetimde yakalanan iki kişi 60 kilogram salyangozla idari yaptırıma uğradı

operasyonun özeti:

Bolu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Merkez ilçesi Çobankaya köyü mevkiinde yaptığı denetimler sırasında izinsiz salyangoz toplayan şahısları tespit etti. Bölgedeki devriye faaliyetleri sırasında durdurulan iki kişinin yanında bulunan çuvallarda yaklaşık 60 kilogram ağırlığında salyangoz ele geçirildi.

olay yerinde yapılan müdahale:

Denetimler sırasında suçüstü yakalanan iki şahıs hakkında ilk tespit yapıldı ve durum yetkililere bildirildi. Olay yerine çağrılan Bolu İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, şahısların herhangi bir izin belgesine sahip olmadığını tespit etti. Ele geçirilen malzemeler ve canlılar, inceleme için kayıt altına alındı.

tarım müdürlüğünün müdahalesi ve sonuçları:

Tarım müdürlüğü ekipleri tarafından izinsiz toplama nedeniyle iki kişiye idari yaptırım uygulandı. Ele geçirilen yaklaşık 60 kilogram salyangoz ise ekipler gözetiminde zarar görmeden doğal yaşam alanına geri bırakıldı. Olay, jandarma ve tarım birimlerinin ortak denetimlerinin devam edeceğinin hatırlatılmasıyla sonlandırıldı.

ELE GEÇİRİLEN SALYANGOZLAR TEKRAR DOĞAYA BIRAKILDI.

ELE GEÇİRİLEN SALYANGOZLAR TEKRAR DOĞAYA BIRAKILDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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