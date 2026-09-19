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Deyrizor'da depoda patlama: güvenlik kaygıları arttı, 11 asker yaşamını yitirdi

Deyrizor'un Ayaş bölgesindeki mühimmat deposu patlamasında 11 asker yaşamını yitirdi; yetkililer nedenini araştırıyor, resmi tören düzenlendi.

GİRİŞ: 19 Eylül 2026 - 17:30

GÜNCELLEME: 19 Eylül 2026 - 17:32

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Deyrizor'da depoda patlama: güvenlik kaygıları arttı, 11 asker yaşamını yitirdi

Deyrizor'da depoda patlama: güvenlik kaygıları arttı, 11 asker yaşamını yitirdi

Suriye’nin Deyrizor vilayetine bağlı Ayaş bölgesinde dün bir mühimmat deposunda meydana gelen patlamada, Suriye Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre 11 asker hayatını kaybetti. Patlamanın nedeni henüz belirlenemedi; olayla ilgili soruşturma sürüyor.

tören ve katılımcılar:

Hayatını kaybeden askerler için Deyrizor Ulusal Hastanesi’nde bugün resmi bir tören düzenlendi. Törene Suriye Savunma Bakanlığı’ndan üst düzey komutanlar, mülki idare amirleri, askeri yetkililer ve bölge halkı katıldı. Resmi açıklamalar ve törende yapılan konuşmalarda olayın aydınlatılmasına yönelik incelemelerin sürdüğü vurgulandı.

bölgesel geçmiş ve güvenlik riskleri:

Yetkililer, Deyrizor’daki patlamayı, ülkede çatışmalardan kalan silah ve patlamamış mühimmatın oluşturduğu riskler bağlamında değerlendiriyor. Eylül ayı başında İdlib vilayeti yakınlarındaki Sarmada’da silah ve savaş kalıntılarını toplama tesisinde meydana gelen patlamada 14 kişi hayatını kaybetmiş; Şam kırsalındaki El-Dumayr yakınlarındaki başka bir mühimmat deposunda ise can kaybı yaşanmamıştı. Deyrizor, Irak sınırına yakın konumu ve Fırat Nehri’nin ikiye böldüğü coğrafyası nedeniyle bölgedeki güvenlik sorunları ve kalıntı mühimmat riskleriyle karşılaşmaya devam ediyor.

Olayın kesin nedeninin belirlenmesine yönelik teknik incelemeler ve soruşturmalar sürüyor; yetkililer bulguların kamuoyu ile paylaşılacağını açıkladı.

SURİYE&#039;NİN DEYRİZOR VİLAYETİNDEKİ MÜHİMMAT DEPOSUNDA MEYDANA GELEN PATLAMADA 11 ASKERİN HAYATINI...

SURİYE'NİN DEYRİZOR VİLAYETİNDEKİ MÜHİMMAT DEPOSUNDA MEYDANA GELEN PATLAMADA 11 ASKERİN HAYATINI KAYBETTİĞİ AÇIKLANDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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