Düzce pazarlarında kış hazırlığı: salça telaşı ve ekonomik kaygılar

Düzce semt pazarlarında kışlık hazırlık yoğunluğu

Sonbaharın gelişiyle Düzce'de kışlık hazırlıklar hızlandı. Özellikle salçalık domates ve biber almak için pazarlarda yoğunluk oluşuyor. Market raflarında hazır ürün bulunsa da, birçok kişi kendi elleriyle yaptığı salçayı tercih ediyor.

Pazarda yoğunluk ve tercih sebepleri:

Aziziye Mahallesi’ndeki pazara gelen Ayşe Yumaklı, "Kışlık hazırlığımız başladı. Salça biberlerini almaya geldik. Salçalarımızı kavanozlarımıza yapıp kışın kullanacağız. Salçalık biber, domates alıyoruz. Marketlerde de salçalar var ama kendi evimizde yaptığımız daha iyi oluyor. Daha taze daha güvenilir, bereketli oluyor. Zorluğu oluyor ama kış boyunca da kullanıyoruz" dedi.

Yumaklı, biber salçasının yapılışını da anlattı: "Biberlerimizi alıyoruz, güzelce temizliyoruz. Kazanda haşlıyoruz, süzdürüyoruz. Sonra çekiyoruz ve kavanozlara koyup saklıyoruz. Bu şekilde yapıyoruz. Hiç bozulmuyor, kullanımı da rahat oluyor. Kendi ellerimizle yaptığımız için daha güvenilir ve taze oluyor. Bir kavanoz salça bir yıl çok rahat dayanıyor" ifadelerinde bulundu.

Ev yapımı salçanın taze, güvenilir ve uzun ömürlü olduğu düşüncesi pazara gelenler arasında tercih sebeplerinin başında geliyor; bu, hazır ürünlerle kıyaslandığında aileler için önemli bir unsur olarak öne çıkıyor.

Fiyat ve nesil değişiminin etkisi:

Pazarcı İslam Batuhan Yangaz, domates ve biberin pahalı olmasına rağmen vatandaşların evlerinde kendi salçalıklarını yaptıklarını belirterek, "Diğer senelere göre alışverişler düşük. Ürünlerin birim fiyatları yüksek. Çiftçi açısından da satıcı açısından da ürün bolluğu yok. Yeni nesil bu evde salçayı zaten yapmıyor. Salçada, konservede hazır ürünlere geçiş var. Bununla birlikte birim fiyatları da bazı ürünlerde yüksek olunca ateş yakmaya, ocak başı yapmaya gerek duymuyorlar. Haliyle birçok vatandaş hazıra gidiyor" şeklinde konuştu.

Pazarda salçalık domatesin kilosu 12 TL, salçalık biberin kilosu 20 TL olarak alıcı buluyor; satıcılar ve tüketiciler fiyat artışı ile arz durumunun alışveriş alışkanlıklarını etkilediğini vurguluyor.

Sonuç olarak Düzce semt pazarlarında kış hazırlığı hem geleneksel pratikleri hem de ekonomik koşulları yansıtıyor; bazı aileler zahmete katlanıp ev yapımı salçayı tercih ederken, artan maliyetler ve yeni nesil tercihler hazırlık yöntemlerini şekillendiriyor.

SONBAHAR İLE BİRLİKTE KIŞ HAZIRLIKLARI DA BAŞLADI. EN BAŞTA DA SALÇALIK YAPMAK İÇİN DÜZCELİLER PAZAR YERLERİNE AKIN EDİYOR. MARKETLERDE OLMASINA KARŞIN, DÜZCELİLER KANDİ HAZIRLADIKLARI SALÇALIKLARIN DAHA KALİTELİ OLDUĞUNU BELİRTİYOR