şile’de taşan dere cami ve villaları su altında bıraktı

şile’de taşkın mahalleyi etkiledi

Şile ilçesi Çavuş Mahallesi'nde dün sabah etkili olan sağanak yağışın ardından taşan dere, Şirin Pehlivan Çeşme Camii ve çevresindeki villaları su altında bıraktı. Cami kullanılamaz hale gelirken, çok sayıda evde maddi hasar oluştu. Suların yavaş yavaş çekilmesiyle mahalle sakinleri kendi imkanlarıyla yeniden su baskını yaşanmaması için önlemler almaya başladı.

selin yarattığı hasar ve görüntüler:

Taşkın sırasında evlerin zeminleri suyla doldu, bazı eşyalar zarar gördü. Suların çekilmesiyle mahallede oluşan hasar dron ile görüntülendi; görüntülerde caminin çevresindeki su birikintileri ve villaların etkilendiği görülüyor. Yetkililerin uyarıları beklenirken mahalleli, olası yeni yağışlarda tekrar taşkın olmaması için kısa vadeli çözümlere yöneldi.

vatandaşların anlattıkları ve alınan önlemler:

Duran Batur taşkın sırasında evini su bastığını anlatarak, "Sabah saat 04.00'te başlayan yağmur 11.00'e kadar sürdü ve buralar doldu. Suyu dışarı atmak için kullandığım motor yetmedi. Dışarıdan gelen suyu engelleyemiyorsunuz. Şimdi de tekrar su gelirse içeri girmesin diye kapının önüne duvar örmeye çalışıyorum" dedi.

Satı Batur ise sel anında yaşadıkları korkuyu, "Çıkamadık, çok perişan olduk. Bugün de şükür az yağdı. Dışarıdan gelen sular için kapıyı örmeye çalışıyoruz. Su içeri girerse perişan olacağız diye korktum" sözleriyle anlattı.

Cemal Kapkaç, evinin içinin dizlerine kadar suyla dolduğunu ve eşyalarının zarar gördüğünü belirterek köprü altındaki tıkanıklığa dikkat çekti: "Bütün eşyaları dışarı attım. Bu köprünün altı çok tıkanıyor. Yukarıdan öyle büyük kütükler geldi ki yaklaşık 5 metre boyundaydı. Suyun seviyesi demirin ikinci halkasına kadar yükseldi."

Mahalle sakinleri şimdilik kapı girişlerine duvar örmek, eşyaları dışarı çıkarmak gibi acil önlemlerle hasarı sınırlamaya çalışıyor. Yetkililerin incelemeleri ve kalıcı önlemler için yapılacak çalışmalar bekleniyor.

ŞİLE'DE TAŞAN DERE CAMİ VE VİLLALARI SU ALTINDA BIRAKTI