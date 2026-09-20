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Erzin'de hızlı müdahale yangının yayılmasını engelledi, ev üst katta hasar gördü

Erzin'de Mustafalı Mahallesi'nde 2 katlı evin üst katında çıkan yangın, ekiplerin hızlı müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü; can kaybı yok.

GİRİŞ: 20 Eylül 2026 - 01:02

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Erzin'de hızlı müdahale yangının yayılmasını engelledi, ev üst katta hasar gördü

yangının gelişimi:

Hatay’ın Erzin ilçesi Mustafalı Mahallesinde bulunan 2 katlı bir evin üst katında, belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangının fark edilmesinin ardından bölgeye ekipler sevk edilerek müdahale çalışması başlatıldı.

müdahale ve kontrol altına alınması:

Ekiplerin hızlı müdahalesiyle alevler kısa sürede kontrol altına alındı ve yangının büyümesinin önüne geçildi. Olayda yaralanma ve can kaybı yaşanmadığı öğrenildi.

sonrası ve alınan tedbirler:

Yangının söndürülmesinin ardından ekipler tarafından bölgede gerekli emniyet tedbirleri alındı. Yapılan müdahale sonucunda söz konusu yapının üst katında zarar meydana geldiği bildirildi.

ERZİN’İN MUSTAFALI MAHALLESİ’NDE ÇIKAN EV YANGININA EKİPLERİN MÜDAHALESİNDEN...

ERZİN’İN MUSTAFALI MAHALLESİ’NDE ÇIKAN EV YANGININA EKİPLERİN MÜDAHALESİNDEN GÖRÜNTÜLER.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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