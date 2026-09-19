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Ev baskınında aranan hükümlü ve çok sayıda silah ele geçirildi

Samsun'da 15 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası bulunan U.B. ile N.A. ve S.K., saklandıkları evde düzenlenen operasyonda yakalandı; silah ve sentetik ecza ele geçirildi.

GİRİŞ: 19 Eylül 2026 - 15:55

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Ev baskınında aranan hükümlü ve çok sayıda silah ele geçirildi

Ev baskınında aranan hükümlü ve çok sayıda silah ele geçirildi

Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kasten öldürmeye teşebbüs suçundan hüküm giymiş olan ve cezası kesinleşmiş bulunan U.B.'nin yakalanması için çalışma başlattı. Kayıtlarda hükümlünün cezası 15 yıl 7 ay 15 gün olarak yer alıyor.

operasyon ve yakalama:

Yürütülen soruşturma ve istihbarat çalışmaları sonucunda U.B.'nin saklandığı ikamet belirlendi. Cinayet Büro Amirliği tarafından düzenlenen operasyonda adreste bulunan U.B. ile birlikte N.A. ve S.K. yakalanarak gözaltına alındı.

ele geçirilen malzemeler:

İkamette yapılan aramada 2 ruhsatsız tabanca, 2 pompalı tüfek ve 42 sentetik ecza ile çok sayıda fişek ele geçirildi. Aramada ayrıca 13 adet 9 mm çapında fişek, 3 adet 7x65 mm çapında fişek, 9 adet 6x35 mm çapında fişek ve 4 adet 12 kalibre fişek bulundu.

Polisteki işlemleri tamamlanan üç şüpheli, bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.

POLİSTEKİ İŞLEMLERİ TAMAMLANAN 3 KİŞİ SAMSUN ADLİYESİNE SEVK EDİLDİ.

POLİSTEKİ İŞLEMLERİ TAMAMLANAN 3 KİŞİ SAMSUN ADLİYESİNE SEVK EDİLDİ.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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