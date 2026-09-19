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Gazilerimizin fedakârlığıyla kurulan huzur ve refah

Denizli Valisi Yavuz Selim Köşger, 19 Eylül Gaziler Günü'nde gazileri ziyaret ederek huzur ve refahın gazilerin kahramanlığına borçlu olduğunu vurguladı.

GİRİŞ: 19 Eylül 2026 - 17:33

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Gazilerimizin fedakârlığıyla kurulan huzur ve refah

Vali Köşger'ten gaziler günü ziyaretleri

Denizli Valisi Yavuz Selim Köşger, 19 Eylül Gaziler Günü vesilesiyle muharip ve malul gaziler derneklerini ziyaret etti. Ziyaretlerde gazilerin gününü tebrik eden Köşger, "Bugün huzur ve refah içinde yolumuza devam etmemizi gazilerimizin kahraman duruşuna borçluyuz" dedi.

ziyaretlerin kapsamı:

Köşger, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Denizli Şubesi ile Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Denizli Şubesini ayrı ayrı ziyaret ederek dernek yöneticileri ve üyelerle görüştü. Ziyaretlerde gazilerin fedakârlığına dikkat çekildi ve onların toplum içindeki rolü vurgulandı.

tarihsel vurgular ve mesaj:

Köşger konuşmasında Türk milletinin tarihine atıf yaparak, "Tarihimizde bizim yüzümüzü yere eğdirecek, yüzümüzü kızartacak en ufak bir hata, noksan yoktur. Aziz milletimiz tarihin kritik eşiklerinde daima gerektiği gibi bir duruş sergilemiştir" ifadelerini kullandı. Ayrıca 15 Temmuz sürecinde milletin direnciyle zor günlerin aşıldığını hatırlattı ve terörsüz Türkiye hedefine vurgu yaptı.

Ziyareti böyle tamamlayan Köşger, sözlerini "Bu kahraman duruşu gazilerimize borçluyuz. Onlar o şekilde durabildikleri için bugün bu Orta Doğu coğrafyasında, huzur ve refah içinde geleceğimize güvenle bakarak yolumuza devam ediyoruz. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bütün gazilerimizi rahmet ve minnetle yad ediyorum. ’Ölürsem şehit, kalırsam gazi’ ruhunun çocuklarımızda daima yaşamasını niyaz ediyorum." şeklinde bitirdi.

DENİZLİ VALİSİ YAVUZ SELİM KÖŞGER, 19 EYLÜL GAZİLER GÜNÜ DOLAYISIYLA MUHARİP VE MALUL GAZİLER...

DENİZLİ VALİSİ YAVUZ SELİM KÖŞGER, 19 EYLÜL GAZİLER GÜNÜ DOLAYISIYLA MUHARİP VE MALUL GAZİLER DERNEKLERİNİ ZİYARET ETTİ. KÖŞGER, "BUGÜN HUZUR VE REFAH İÇİNDE YOLUMUZA DEVAM ETMEMİZİ GAZİLERİMİZİN KAHRAMAN DURUŞUNA BORÇLUYUZ" DEDİ.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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