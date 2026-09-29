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Uludağ yolunda sağanak toprak kaymasına neden oldu, yol kısa süre kapandı

Bursa'daki iki günlük sağanak Uludağ yolunda toprak kaymasına yol açtı; jandarma ve Karayolları ekiplerinin müdahalesiyle yol kısa sürede yeniden trafiğe açıldı.

GİRİŞ: 29 Eylül 2026 - 11:38

GÜNCELLEME: 29 Eylül 2026 - 11:43

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Uludağ yolunda sağanak toprak kaymasına neden oldu, yol kısa süre kapandı

Uludağ yolunda heyelan sonrası ulaşım kısa süre aksadı

Bursa'da iki gündür etkili olan sağanak yağışın ardından, Uludağ yolunda bir bölgeye toprak kayması meydana geldi. Olay, Milli Park Gişeleri'ni geçtikten sonra 38'inci kilometrede sabah saatlerinde görüldü; yola kayan toprak ve kaya parçaları nedeniyle ulaşım geçici olarak durdu.

bölgeye intikal ve güvenlik önlemleri:

İhbar üzerine bölgeye Yiğitali Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri ilk müdahalede yolda güvenlik önlemleri alıp, sürücülerin kontrollü ilerlemesini sağlayarak olası ikinci bir kayma riskine karşı trafiği yönlendirdi.

iş makineleriyle temizlik ve yolun açılması:

Olay yerine ayrıca Karayolları 14’üncü Bölge Müdürlüğü ekipleri gönderildi. İş makineleriyle yürütülen temizlik çalışmasında yola düşen toprak ve kaya parçaları kısa sürede kaldırıldı ve güvenlik kontrollerinin ardından yol yeniden trafiğe açıldı.

Yetkililer, benzer hava koşullarında bölgedeki kontrol ve bakım çalışmalarının sürdüğünü bildirdi. Kent genelinde iki gündür devam eden sağanak, zaman zaman ulaşımda aksamalara yol açarken ekiplerin müdahalesiyle olumsuz etkiler sınırlı tutuldu.

Olayın görüldüğü zaman dilimine dair yetkililer, yaşanan olayı saat 06.00 sıralarında kaydettiklerini ve bölgede tedbir amaçlı kontrollerin sürdüğünü belirtti.

BURSA’DA İKİ GÜNDÜR ETKİLİ OLAN SAĞANAK YAĞIŞIN ARDINDAN ULUDAĞ YOLUNDA HEYELAN MEYDANA GELDİ....

BURSA’DA İKİ GÜNDÜR ETKİLİ OLAN SAĞANAK YAĞIŞIN ARDINDAN ULUDAĞ YOLUNDA HEYELAN MEYDANA GELDİ. TOPRAK KAYMASI NEDENİYLE BİR SÜRE ULAŞIMA KAPANAN YOL, KARAYOLLARI EKİPLERİNİN ÇALIŞMASIYLA YENİDEN TRAFİĞE AÇILDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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