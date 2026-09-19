Gemlik'te kırmızı ışık ihlali belediye otobüsünü manevra yaptırdı

Kaza anı güvenlik kameralarında:

Bursa'nın Gemlik ilçesi Kurşunlu Mahallesi'nde saat 12.00 sıralarında meydana gelen kazada, belediye otobüsünün yaptığı hareket güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülere göre, kırmızı ışıkta geçen bir otomobile çarpmamak isteyen otobüs sürücüsü ani bir manevra yaptı.

Manevra sonucu otobüs, yol kenarındaki trafik ışıklarının trafosuna çarparak kaldırıma çıktı. Çarpmanın etkisiyle otobüste ciddi maddi hasar oluştu ve olay yerinde bulunan vatandaşlar panik yaşadı.

görüntülerde öne çıkan detaylar:

Olayla ilgili araç içi kamera kayıtlarında, belediye otobüsünün kavşaktan geçişi sırasında trafik ışığının yeşil yandığı dikkat çekiyor. Kayıtlarda, kırmızı ışığı ihlal eden otomobil ile otobüs arasındaki ani müdahale net biçimde görüldü.

müdahale ve soruşturma:

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Çağrı Merkezi ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan olmadı, ancak otobüste önemli ölçüde maddi hasar meydana geldi. Olayla ilgili olarak trafik ekipleri soruşturma başlattı ve kazanın oluş nedenleri ile ilgili inceleme sürüyor.

BURSA'DAKİ KAZA ANI ARAÇ KAMERASINA YANSIDI