Dolar 48,9163 -0,07%
Euro 55,7431 +0,13%
Bist 12.899,35 +0,09%
Altın Gram 6.795,93 +0,54%
EUR/USD 1,1400 +0,17%
Brent Petrol 97,44 -2,77%
--°

Karacasu'ya vefa mekânı: Ferhuş taziyeevi mahalle hizmetine sunuldu

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Karacasu Ferhuş Mahallesi'ne 15 milyon TL yatırımla taziyeevi açtı; salonlar, mutfak, mescit ve abdesthane yer alıyor.

GİRİŞ: 26 Eylül 2026 - 11:43

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Aslı Han

Karacasu'ya vefa mekânı: Ferhuş taziyeevi mahalle hizmetine sunuldu

Ferhuş taziyeevi mahalle hizmetine girdi

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından Karacasu Ferhuş Mahallesi'ne kazandırılan taziyeevi resmi olarak hizmete açıldı. Sosyal belediyecilik anlayışıyla hayata geçirilen tesis, bölgenin hem günlük ihtiyaçlarına hem de toplumun ortak duygularını paylaştığı törenlere cevap verecek şekilde planlandı.

Tesisin kapsadığı imkânlar ve yatırım büyüklüğü:

Proje, 15 milyon TL civarında yatırım bedeliyle inşa edildi. Tesis bünyesinde birden fazla taziye salonu, mutfak, mescit ve abdesthane bulunuyor. Bu düzenleme mahalle sakinlerinin yas ve taziye süreçlerini daha sağlıklı koşullarda yürütmesine imkân verecek.

Başkan Fırat Görgel'in değerlendirmeleri:

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel açılışta, Karacasu Ferhuş Mahallemize ihtiyaç duyulan ve güzel bir hizmeti kazandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti. Taziyeevlerinin hemşehrilerin acı günlerinde onlara destek veren çatı görevi üstlendiğini vurguladı.

Görgel, taziyeevlerinin yalnızca acı günlerinin paylaşıldığı yerler olmadığını; kardeşlik, dostluk, komşuluk ve birbirine olan vefanın yaşatıldığı gönül mekânları olduğunu ifade etti. Ayrıca Burada taziye salonlarımız, mutfak, mescit ve abdesthanesi ile mahallemizin ve bölgemizin önemli bir ihtiyacını karşılamış olacak dedi.

Başkan Görgel, şehrin fiziki açıdan deprem öncesi şartların daha iyisine kavuşturulması için yoğun şekilde çalıştıklarını, şehri gelecek nesillere daha sağlam şartlarda bırakmayı hedeflediklerini belirterek Ferhuş Taziyeevi'nin hayırlı olmasını diledi.

Yeni tesis, mahallenin ve bölgenin sosyal dayanışma ağını güçlendirecek bir yatırım olarak sunuldu; vatandaşlara hizmet etmesi bekleniyor.

KAHRAMANMARAŞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TARAFINDAN KARACASU FERHUŞ MAHALLESİ’NDE HAYATA GEÇİRİLEN...

KAHRAMANMARAŞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TARAFINDAN KARACASU FERHUŞ MAHALLESİ’NDE HAYATA GEÇİRİLEN TAZİYEEVİ, HİZMETE AÇILDI

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Osmangazi'de 15 kilometrelik yol seferberliği mahalle ulaşımını güçlendiriyor
images

Kuşadası'nda 68 noktada yol ve altyapı çalışmaları hız kesmedi
images

Dostluk fidanları: Düzce ve Kamerun'da eşzamanlı hatıra ormanları
images

Samsun yağmurları serin sonbaharı hissettirdi

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Mavi Vatan denizde görev için hazırlanıyor: yerli emici tarama gemisi suya indirildi

Hıdırlık kulesi'nde gün batımı konserleri Zefir Trio ile renkli bir akşam yaşattı

alanya'da kontrolden çıkan otomobilin çarpmasıyla 3 kişi yaralandı

Bozkırın tezenesi Kocaeli'de türkülerle yad edildi, şehir ödülleri takdim edildi

TREND HABERLER

Golsüz mücadele seyrantepe'de: Diyarbekirspor ile Erciyes 38 FSK 0-0 berabere

Sahne önünde sigara içilmesine tepki gösteren Oğuzhan Koç, konseri sürdürdü

Uşak'ta huzur ve güven uygulaması: 8 hükümlü yakalandı, sentetik ecza ve ruhsatsız tüfek ele geçirildi

Güzeloluk kavşağında çarpışma: 16 yaşındaki motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi

Gece yarısı fenerle araçların üzerinde yürüyen kişi Sincan'da görüntülendi

Hataylı kadının biber temizleyerek biriktirdiği parayla ev hayali iki kez yarıda kaldı

Erdoğan türkevi'nden ayrıldı: Türkiye Amerika. 100. Yılı Programı için yola çıktı

İvriz kaya anıtı ziyaretçileri tarih ve suyla buluşturuyor