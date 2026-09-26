Karacasu'ya vefa mekânı: Ferhuş taziyeevi mahalle hizmetine sunuldu

Ferhuş taziyeevi mahalle hizmetine girdi

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından Karacasu Ferhuş Mahallesi'ne kazandırılan taziyeevi resmi olarak hizmete açıldı. Sosyal belediyecilik anlayışıyla hayata geçirilen tesis, bölgenin hem günlük ihtiyaçlarına hem de toplumun ortak duygularını paylaştığı törenlere cevap verecek şekilde planlandı.

Tesisin kapsadığı imkânlar ve yatırım büyüklüğü:

Proje, 15 milyon TL civarında yatırım bedeliyle inşa edildi. Tesis bünyesinde birden fazla taziye salonu, mutfak, mescit ve abdesthane bulunuyor. Bu düzenleme mahalle sakinlerinin yas ve taziye süreçlerini daha sağlıklı koşullarda yürütmesine imkân verecek.

Başkan Fırat Görgel'in değerlendirmeleri:

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel açılışta, Karacasu Ferhuş Mahallemize ihtiyaç duyulan ve güzel bir hizmeti kazandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti. Taziyeevlerinin hemşehrilerin acı günlerinde onlara destek veren çatı görevi üstlendiğini vurguladı.

Görgel, taziyeevlerinin yalnızca acı günlerinin paylaşıldığı yerler olmadığını; kardeşlik, dostluk, komşuluk ve birbirine olan vefanın yaşatıldığı gönül mekânları olduğunu ifade etti. Ayrıca Burada taziye salonlarımız, mutfak, mescit ve abdesthanesi ile mahallemizin ve bölgemizin önemli bir ihtiyacını karşılamış olacak dedi.

Başkan Görgel, şehrin fiziki açıdan deprem öncesi şartların daha iyisine kavuşturulması için yoğun şekilde çalıştıklarını, şehri gelecek nesillere daha sağlam şartlarda bırakmayı hedeflediklerini belirterek Ferhuş Taziyeevi'nin hayırlı olmasını diledi.

Yeni tesis, mahallenin ve bölgenin sosyal dayanışma ağını güçlendirecek bir yatırım olarak sunuldu; vatandaşlara hizmet etmesi bekleniyor.

KAHRAMANMARAŞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TARAFINDAN KARACASU FERHUŞ MAHALLESİ’NDE HAYATA GEÇİRİLEN TAZİYEEVİ, HİZMETE AÇILDI