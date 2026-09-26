Dolar 48,9163 -0,07%
Euro 55,7431 +0,13%
Bist 12.899,35 +0,09%
Altın Gram 6.795,93 +0,54%
EUR/USD 1,1400 +0,17%
Brent Petrol 97,44 -2,77%
--°

Kocasinan Şimşekspor kaleyi deneyimli Cihan Şentürk ile güçlendirdi

Profesyonelliğe Geçiş Ligi ekibi Kocasinan Şimşekspor, 1988 doğumlu kaleci Cihan Şentürk ile 2026/2027 sezonu için anlaşma sağlayıp çalışmalara başladı.

GİRİŞ: 26 Eylül 2026 - 11:42

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Sinem Aksoy

Kocasinan Şimşekspor kaleyi deneyimli Cihan Şentürk ile güçlendirdi

Kocasinan Şimşekspor kaleyi deneyimli bir isimle sağlama aldı

Kocasinan Şimşekspor, Profesyonelliğe Geçiş Ligi'nde yer alacağı yeni sezon öncesi kaleyi güçlendirdi. Sarı-siyahlılar son olarak Hendekspor forması giyen Cihan Şentürk'ü kadrosuna kattı.

Transferin ayrıntıları:

Cihan Şentürk, 1988 doğumlu deneyimli bir kaleci olarak takıma dahil oldu. Tecrübeli file bekçisi, yeni sezon öncesinde takımla birlikte çalışmalara başlayarak 2026/2027 futbol sezonu hedefleri doğrultusunda hazırlıklara katıldı.

Kulüp açıklaması ve hedefler:

Kocasinan Şimşekspor'dan yapılan resmi açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Hoş Geldin Cihan Şentürk. Kulübümüz, kaleci Cihan Şentürk ile 2026/2027 futbol sezonu için anlaşma sağlamıştır. Futbolcumuza yeni sezonda şanlı formamız altında başarılar dileriz"

Kulübün duyurusu, savunma hattında istikrar arayışının bir parçası olarak değerlendiriliyor. Sarı-siyahlılar transferle birlikte kaleye deneyim katmayı ve rekabeti artırarak ligde sağlam bir duruş sergilemeyi amaçlıyor.

Şentürk ise yeni takımında başarılı bir sezon geçirme isteğini belirtti ve hazırlıklar için takıma katıldı. Kulüp ve oyuncu arasındaki anlaşma, resmi olarak 2026/2027 sezonunu kapsıyor.

KOCASİNAN ŞİMŞEKSPOR TECRÜBELİ KALECİ CİHAN ŞENTÜRK’Ü KADROSUNA KATTI.

KOCASİNAN ŞİMŞEKSPOR TECRÜBELİ KALECİ CİHAN ŞENTÜRK’Ü KADROSUNA KATTI.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Malatya'da er meydanı canlanıyor: 21. Turgut Özal karakucak güreşleri 3 ekimde
images

Hacılar Erciyesspor üç yeni ismi kadrosuna kattı
images

Fenerbahçe genel kurulda bütçe ve büyük gayrimenkul projelerini karara bağlayaca...
images

Malatya Yeşilyurt'ta uyum sınavı: hedef Adanaspor'u geçip 4'te 4

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Uluslararası takipte 42 ülkeden 640 organize suç şüphelisi iade edildi

Bilecik'te kadın spor merkezleri daha uzun saatlerde hizmet verecek

Aydınspor kadrosunu güçlendiriyor: Duran Adagümeli yeniden takımda

Bilecik'te il müftülüğünde devir teslim: Yusuf Dikmen göreve başladı

TREND HABERLER

Golsüz mücadele seyrantepe'de: Diyarbekirspor ile Erciyes 38 FSK 0-0 berabere

Sahne önünde sigara içilmesine tepki gösteren Oğuzhan Koç, konseri sürdürdü

Uşak'ta huzur ve güven uygulaması: 8 hükümlü yakalandı, sentetik ecza ve ruhsatsız tüfek ele geçirildi

Güzeloluk kavşağında çarpışma: 16 yaşındaki motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi

Gece yarısı fenerle araçların üzerinde yürüyen kişi Sincan'da görüntülendi

Hataylı kadının biber temizleyerek biriktirdiği parayla ev hayali iki kez yarıda kaldı

Erdoğan türkevi'nden ayrıldı: Türkiye Amerika. 100. Yılı Programı için yola çıktı

İvriz kaya anıtı ziyaretçileri tarih ve suyla buluşturuyor