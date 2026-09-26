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Kuşadası'nda 68 noktada yol ve altyapı çalışmaları hız kesmedi

Kuşadası Belediyesi Fen İşleri ekipleri bu hafta kent genelinde 68 noktada yol, kaldırım ve kavşak çalışması yaparak üstyapıyı modernleştirdi ve acil onarımları gerçekleştirdi.

GİRİŞ: 26 Eylül 2026 - 11:42

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EDİTÖR: Aslı Han

Kuşadası'nda 68 noktada yol ve altyapı çalışmaları hız kesmedi

Fen işleri ekiplerinin kapsamı ve hedefi:

Kuşadası Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde eş zamanlı yürütülen çalışmalarla üstyapıyı güçlendirmeye devam ediyor. Bu hafta toplam 68 farklı noktada yol yapım, bakım ve onarım mesaisi gerçekleştiren ekipler; yol, kaldırım ve kavşaklardaki bozulmalara anında müdahale ederek halkın günlük ulaşım konforunu artırmayı hedefledi.

Öne çıkan projeler:

Ekiplerin çalışmaları arasında özellikle Değirmendere ve Karaova mahalleleri öne çıktı. Değirmendere 840’ıncı Sokaka uygulanan 2 bin metrekare sıcak asfalt serimi ile yol dayanıklılığı yükseltilirken, Karaova’da Zitur Sitesi çevresinde başlatılan 12 bin metrekarelik kilit parke döşeme işinin yaklaşık 8 bin metrekarelik kısmı tamamlandı. Ayrıca farklı mahallelerde yürütülen kaldırım ve bordür imalatları, yaya güvenliği ve erişilebilirliği artırmayı amaçladı.

Acil müdahale ve toplumdaki karşılığı:

Fen İşleri ekipleri, Güvercin Masa üzerinden gelen başvurular doğrultusunda acil müdahale gerektiren bakım ve onarım işlerini önceliklendirerek vakit kaybetmeden çözüme kavuşturdu. Haftalık mesainin sonuçları, kent sakinleri tarafından takdirle karşılandı; ekiplerin düzenli ve hızlı müdahaleleri, yerel yaşam kalitesine doğrudan katkı sağladı.

Belediye yetkilileri, planlı bakım ve onarım çalışmalarının düzenli sürmesinin altyapı maliyetlerini azaltacağı ve uzun vadede kesintisiz ulaşım sağlayacağı değerlendirmesini paylaştı. Ekiplerin önümüzdeki haftalarda da benzer yoğunlukta sahada olmaya devam edeceği belirtildi.

KUŞADASI BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ, BU HAFTA KENT GENELİNDE 68 FARKLI NOKTADA YOL...

KUŞADASI BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ, BU HAFTA KENT GENELİNDE 68 FARKLI NOKTADA YOL YAPIM, BAKIM VE ONARIM ÇALIŞMASI GERÇEKLEŞTİRDİ.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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