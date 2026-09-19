Kuzey Kıbrıs'ta yaşayan stadyum hedefi, gençlere spor kapısı olacak

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, KKTC Yeni Atatürk Stadyumu ve Spor Kompleksi Lansmanı'nda gerçekleştirilen konuşmasında projenin planlama sürecine ve tesisin önemine dikkat çekti. Bakan Bak, çalışmanın bir ekip işi olduğunu belirterek, ortaya çıkan projenin bölge için değerli bir yatırımı temsil ettiğini söyledi.

Projenin hazırlık süreci:

Bakan Bak, söz konusu yatırımın Türkiye ve KKTC yetkililerinin eşgüdümlü çalışmasıyla şekillendiğini aktardı. Sayın Başbakan Ünal Üstel ve ekiplerinin projeyi ısrarla takip ettiğini, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Bey ile birden fazla toplantı yaptıklarını ve son haftalarda yoğun görüşmeler gerçekleştirdiklerini anlattı. Mimari ekiplerle yürütülen çalışmaların, Bakanlığın tecrübeleriyle birleşmesi sonucu ortaya "yaşayan" bir tesis çıktığını söyledi.

Bak, Türkiye'de son dönemde yapılan tesisten bahsederek, Cumhurbaşkanının spora verdiği desteğin altyapı yatırımlarını hızlandırdığını ve bu yaklaşımın KKTC'ye de yansıdığını vurguladı. Projenin şehrin merkezinde çok amaçlı kullanıma uygun bir eser olacağı belirtildi.

Çocuklara destek ve ambargo vurgusu:

Bakan Bak, konuşmasında sporun birleştirici gücüne dikkat çekti ve "Çocuklarımız çok güzel şeyleri hak ediyor" ifadelerini kullandı. KKTC'deki gençlerin spor yapma haklarının korunacağını ve bu alandaki sınırlamalara karşı duracaklarını bildirerek, "Onlara sporda yapılan ambargoyu kabul etmiyoruz" dedi.

Bak, sporun diplomasi ve tanıtım yönüne de değinerek, ülkenin gençlerini ve sporcularını uluslararası platformlarda görünür kılma hedefinden söz etti. Ayrıca Kadın Voleybol Milli Takımı'nın art arda elde ettiği Avrupa şampiyonluklarına atıfta bulunarak, sporun başarı hikâyelerinin toplum üzerindeki olumlu etkilerini hatırlattı.

Konuşmasını tesisin kısa sürede tamamlanacağı temennisi ve yetkililere teşekkürlerle sonlandıran Bakan, devletin bu projede aktif destek verdiğini, Cumhurbaşkanının talimatıyla sürecin hızlı ilerlediğini söyledi. Bak, "Devletimiz emrinizde, sporun önünde hiçbir engel duramaz" diyerek lansmanı noktaladı.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, KKTC Yeni Atatürk Stadyumu ve Spor Kompleksi Lansmanı’nda yaptığı konuşmada, "Buraya yaşayan bir stadyumun kazandırılması noktasında el birliğiyle çalıştık. Güzel bir proje ortaya çıktı" ifadelerini kullandı. Bak ayrıca, "Kuzey Kıbrıs Türk halkı çok güzel şeyleri hak ediyor. Çocuklarımız çok güzel şeyleri hak ediyor. Onlara sporda yapılan ambargoyu kabul etmiyoruz. Her zaman yanlarında olacağız" dedi.