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nilüfer'de üç kaçak yapı yıkılarak kullanılamaz hale getirildi

Nilüfer Belediyesi, Alaaddinbey, Demirci ve Yaylacık mahallelerinde imara aykırı üç yapıyı yıkarak toplam 3.600 metrekarelik alanı kullanılamaz hale getirdi.

GİRİŞ: 22 Eylül 2026 - 10:26

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EDİTÖR: Aslı Han

nilüfer'de üç kaçak yapı yıkılarak kullanılamaz hale getirildi

Nilüfer Belediyesi kaçak yapılarla müdahaleyi sürdürdü

Nilüfer Belediyesi, kent estetiğini bozan ve tarım alanları üzerine ruhsatsız inşa edilen yapıların ortadan kaldırılması amacıyla yürüttüğü çalışmalarda, Alaaddinbey, Demirci ve Yaylacık mahallelerindeki yasal süreçleri tamamlanan üç kaçak yapıyı yıkarak kullanılamaz hale getirdi. Toplam müdahale edilen alan 3 bin 600 metrekare olarak kayda geçti.

Müdahale edilen yapılar:

Ekipler ilk olarak Alaaddinbey Mahallesi'ne yöneldi ve tarım alanları üzerine inşa edilmiş bin 200 metrekarelik kaçak binanın yıkımını gerçekleştirdi. Ardından Demirci Mahallesi'nde, imara aykırı ve ruhsatsız olduğu tespit edilen 2 bin 200 metrekarelik kaçak fabrika yıkıldı. Son olarak Yaylacık Mahallesi'nde tespit edilen 200 metrekarelik yapının yıkımı tamamlandı.

Çalışma süreci ve alınan önlemler:

Nilüfer Belediyesi ekipleri saha çalışmalarının yanı sıra vatandaş ihbarlarını da değerlendirerek hareket etti. Yıkım sırasında geniş güvenlik önlemleri alındı ve sağlık ekipleri hazır bulundu; uygulama esnasında herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı. Belediye yetkilileri, imara aykırı yapılaşmayla mücadelenin kararlılıkla devam edeceğini bildirdi.

Yerel yönetim, özellikle tarım alanları üzerine izinsiz yapılan inşaatlara karşı yürüttüğü denetimleri sürdürerek hem kent estetiğinin korunmasını hem de tarımsal arazilerin korunmasını hedefliyor.

NİLÜFER BELEDİYESİ’NİN KAÇAK YAPILARLA MÜCADELESİ KAPSAMINDA ALAADDİNBEY, DEMİRCİ VE YAYLACIK...

NİLÜFER BELEDİYESİ’NİN KAÇAK YAPILARLA MÜCADELESİ KAPSAMINDA ALAADDİNBEY, DEMİRCİ VE YAYLACIK MAHALLELERİNDE İMARA AYKIRI OLDUĞU TESPİT EDİLEN 3 BİN 600 METREKARE ALAN ÜZERİNE KURULU 3 YAPI YIKILARAK, KULLANILAMAZ HALE GETİRİLDİ.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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