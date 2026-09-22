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Orman gövdesinde tesadüf keşfi: Palu'da ağaçtan kilolarca bal çıktı

Elazığ'ın Palu ilçesi Kırbulak köyünde doğada yürüyüş yapan Bayram Özdoğan, ağaç gövdesinde oluşturulan peteklerden kilo kilo doğal bal çıkardı; anlar cep telefonunda.

GİRİŞ: 22 Eylül 2026 - 10:26

GÜNCELLEME: 22 Eylül 2026 - 10:28

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EDİTÖR: Aslı Han

Orman gövdesinde tesadüf keşfi: Palu'da ağaçtan kilolarca bal çıktı

Orman gövdesinde tesadüf keşfi: Palu'da ağaçtan kilolarca bal çıktı

Elazığ'ın Palu ilçesine bağlı Kırbulak köyü nde, doğanın zorlu şartlarında arıların oluşturduğu doğal ağaç balı dikkat çekti. Bölgeye gezintiye çıkan Bayram Özdoğan, yaşlı bir ağacın gövdesinde yoğun arı hareketliliği fark etti ve yaptığı incelemede ağaç içindeki peteklere rastladı.

keşif anı ve ilk inceleme:

Özdoğan'ın gözlemi sonucu ağacın gövdesi kesildiğinde, içinden kilo kilo bal olduğu görüldü. Kesme işlemi ve peteklerin ortaya çıkarılması, bölgedeki aykırı arı yoğunluğunu da açığa çıkardı; süreç sırasında çevredeki arı hareketliliği dikkat çekti.

görüntüler ve yerel tepki:

Olay anı ve çevredeki arı hareketliliği, Özdoğan tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntüler, hem doğal balın nadir bulunduğu bir yöntemle ortaya çıkışını hem de ağaç içi peteklerin görünümünü belgeledi.

Yerel halk ve gözlemciler, doğada kendiliğinden oluşan bu peteklerin ve balın, bölgenin doğal zenginliğine işaret ettiğini belirtiyor. Olay, ağaç içi bal üretiminin beklenmedik şekillerde ortaya çıkabildiğini gözler önüne serdi.

ELAZIĞ’IN PALU İLÇESİNDE AĞAÇ GÖVDESİ İÇERİSİNDEN KİLOLARCA BAL ÇIKARTILDI

ELAZIĞ’IN PALU İLÇESİNDE AĞAÇ GÖVDESİ İÇERİSİNDEN KİLOLARCA BAL ÇIKARTILDI

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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