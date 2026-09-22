Orman gövdesinde tesadüf keşfi: Palu'da ağaçtan kilolarca bal çıktı

Elazığ'ın Palu ilçesine bağlı Kırbulak köyü nde, doğanın zorlu şartlarında arıların oluşturduğu doğal ağaç balı dikkat çekti. Bölgeye gezintiye çıkan Bayram Özdoğan, yaşlı bir ağacın gövdesinde yoğun arı hareketliliği fark etti ve yaptığı incelemede ağaç içindeki peteklere rastladı.

keşif anı ve ilk inceleme:

Özdoğan'ın gözlemi sonucu ağacın gövdesi kesildiğinde, içinden kilo kilo bal olduğu görüldü. Kesme işlemi ve peteklerin ortaya çıkarılması, bölgedeki aykırı arı yoğunluğunu da açığa çıkardı; süreç sırasında çevredeki arı hareketliliği dikkat çekti.

görüntüler ve yerel tepki:

Olay anı ve çevredeki arı hareketliliği, Özdoğan tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntüler, hem doğal balın nadir bulunduğu bir yöntemle ortaya çıkışını hem de ağaç içi peteklerin görünümünü belgeledi.

Yerel halk ve gözlemciler, doğada kendiliğinden oluşan bu peteklerin ve balın, bölgenin doğal zenginliğine işaret ettiğini belirtiyor. Olay, ağaç içi bal üretiminin beklenmedik şekillerde ortaya çıkabildiğini gözler önüne serdi.

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