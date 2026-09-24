pendik'te otelde yakalanan firari hükümlü başkasının kimliğiyle bulundu

firari hükümlü otel denetiminde yakalandı

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerinin yürüttüğü denetimde, hakkında "Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde İthal Etme" suçundan 10 yıl hapis cezası bulunan ve 12 yıldır aranan hükümlü Hüseyin K. Pendik'teki bir otelde tespit edilip yakalandı.

operasyonun ayrıntıları:

Ekipler, otel denetimi sırasında Hüseyin K.'nın resepsiyon bölümünde telefonla görüştüğünü ve daha sonra odasına çıktığını belirledi. Polisler tarafından odaya yapılan baskında, Hüseyin K. bir kadınla birlikte gözaltına alındı. Operasyon sırasında yapılan kontrollerde hükümlünün üzerinden başkasına ait kimlik çıktığı öğrenildi.

adli süreç ve teslim:

Şüpheli hakkında ayrıca başkasına ait kimlik bilgilerini kullanma suçundan işlem yapıldı. Gözaltına alınan Hüseyin K.'nın emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra resmi işlemler sonucunda cezaevine teslim edildi. Olayla ilgili soruşturma ve işlemler polis tarafından sürdürülüyor.

Uyuşturucudan hakkında 10 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı: Üzerinden başkasının kimliği çıktı