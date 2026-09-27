Sultangazi'de Lütfi Aykaç Bulvarı kısa sürede suyla doldu

Sultangazi'de sağanak sonrası bulvar suyla kaplandı

İstanbul genelinde akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağışın ardından, Sultangazi ilçesindeki Lütfi Aykaç Bulvarı ve çevresi su birikintileriyle doldu. Olay, özellikle Yunus Emre Mahallesi kesiminde gözlendi ve yol yüzeyinde belirgin su toplulukları oluştu.

etkilenen alan ve yaşananlar:

Sağanak sonrası bulvarda biriken sular nedeniyle seyir halindeki sürücüler ilerlemekte zorlandı; bazı araçlar yavaşlamak zorunda kaldı. Yayalar da su birikintilerinin bulunduğu noktalardan geçerken güçlük yaşadı ve geçişlerde dikkatli olundu.

ulaşım ve günlük yaşam üzerindeki etkiler:

Kısa süreli yoğun yağış, bulvar üzerindeki trafik akışını etkiledi ve bölgeden geçenlerin tedbirli hareket etmesine neden oldu. Su birikintilerinin temizlenmesi ve yolun normale dönmesi için koşulların stabil hale gelmesi beklendi.

İSTANBUL'DA SAĞANAK YAĞIŞ SONRASI SULTANGAZİ'DE LÜTFİ AYKAÇ BULVARI'NDA YOL GÖLE DÖNDÜ. SÜRÜCÜLER ZOR ANLAR YAŞADI.